La misa de la primera Javierada congrega a más de 8.100 peregrinos

Actualizado 04/03/2018 12:06:25 CET

PAMPLONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 8.150 peregrinos han asistido a la misa de la primera Javierada celebrada este domingo por la mañana en la explanada del castillo de Javier y que ha estado presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez.

La Policía Foral ha contabilizado 59 autobuses y 1.300 turismos en los aparcamientos habilitados en las proximidades del castillo, por lo que estima en 8.150 las personas que se han congregado para seguir la eucaristía.

En su homilía, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, ha emplazado a los peregrinos a imitar a San Francisco Javier, que "se fió sólo de la palabra de Dios y se entregó sin medida a vivirla".

"El seguimiento a Jesucristo no es una quimera, ni una fantasmada, es una forma de vivir seguros porque no es el programa que nosotros podamos hacer sino la confianza en Dios que tiene el mejor secreto y que nos ayudará para seguir el camino de la auténtica verdad y felicidad. No importa la vocación a la que te llame el Señor, lo que importa es saber cumplir su deseo y seguirle", ha enfatizado.

Con la misa ha concluido la primera Javierada de este año. La segunda Javierada será el próximo sábado, 10 de marzo, y habrá una misa a las 17 horas en la explanada de Javier, después del Vía Crucis desde Sangüesa, que comenzará a las 15 horas. El 5 de mayo será la Javierada de los enfermos y el 11 de mayo la Javierada escolar.