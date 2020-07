Maya insiste en la "prudencia" para no celebrar los Sanfermines y llama a esperar a 2021

Reconoce que "es inevitable emocionarse" por la suspensión de las fiestas pero llama a la "responsabilidad ciudadana"

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha vuelto a enviar un mensaje de "prudencia" a la ciudadanía ante la suspensión de los Sanfermines por la pandemia del Covid-19 y ha animado a esperar a 2021 para celebrar las fiestas.

"Yo que presumo de ser persona muy comedida y muy racional debo reconocer que hoy estoy bastante emocionado, porque me imagino cómo sería esto si no hubiera ocurrido esta pandemia, y es inevitable emocionarse y sufrir porque los Sanfermines no se puedan disfrutar", ha dicho Maya en una comparecencia ante los medios, en la que, sin embargo, ha insistido en la "responsabilidad ciudadana", recordando que las fiestas están suspendidas.

En ese sentido, pasados las primeras horas de la jornada, el alcalde ha señalado que "a estas horas la noticia era que no había noticia, ningún incidente reseñable".

Enrique Maya ha subrayado que "el virus acecha y tenemos que actuar con máxima prudencia, y además los ojos del resto de Navarra y de España están en Pamplona, desde el mundo entero están mirando Pamplona y no podemos desperdiciar esta oportunidad para dejar bien alto el pabellón de nuestra ciudad".

Maya ha señalado que 2020 "es un paréntesis en el que vamos a acumular ganas de fiestas" para "estar a la altura para celebrar como se merecen los Sanfermines de 2021". "Estoy orgulloso de ser alcalde de Pamplona en este momento tan difícil en el que estamos pensando en el año que viene, estoy seguro de que va existir un enorme sentido cívico a lo largo del día de hoy y de los días que coinciden con las fiestas de San Fermín", ha señalado.

También ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los hosteleros, señalando que es consciente de que "están más que preocupados porque los no Sanfermines discurran bien, porque saben que se juegan el verano y si hubiera algún repunte se pagaría durante todo el verano". "Algunos han cerrado y otros han dicho que no va a haber almuerzos y se lo quiero agradecer", ha apuntado, al tiempo que ha llamado también al "cumplimiento de aforos en interior y terrazas".

Enrique Maya ha asegurado que desde el Ayuntamiento "se han adoptado todas las medidas necesarias para hacer frente a la situación". "Lo hemos hecho bien y va a acabar bien con la responsabilidad ciudadana", ha indicado.

Además, el alcalde ha destacado la "total y absoluta colaboración en el ámbito político entre el Gobierno de Navarra, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento, así como en el ámbito policial".

Sobre la presencia policial en las calles para controlar aforos y evitar aglomeraciones, Maya ha señalado que "nos es fácil medir los medios y para eso están los expertos". "Si hubiera menos policía y luego ocurre algo, nos dirían que no hemos tomado medidas, y si se cumple dirán que no hacía falta tanta policía, es complicado ponderar y medir", ha dicho.

El alcalde ha finalizado su intervención ante los medios con las tradicionales palabras del 6 de julio a las 12 horas: "¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!".