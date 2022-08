Maya pide un pacto sobre el modelo energético de España y cree que las medidas de ahorro son "para salir del paso"

PAMPLONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha pedido un pacto entre los "grandes partidos" sobre "cuál va a ser el modelo energético de España en el futuro" y ha opinado que las medidas de ahorro que se van a aprobar este lunes en el Consejo de Ministros son "para salir del paso" y "una patada para adelante".

"Es evidente que cuanto menos diferencia de temperatura haya entre la temperatura ambiente y la que se quiere crear en un espacio hay un ahorro, eso es pura matemática", ha señalado Maya. "A mi me da la impresión de que el problema es mucho más grave que ese. Estamos adoptando un poco medidas para salir del paso pero creo que hay que plantearse seriamente un modelo energético en España para poder hacer frente a esta situación y otras que puedan surgir", ha planteado en declaraciones a los medios de comunicación.

"Somos muy dependientes en lo energético, no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos energía nuclear, y hemos apostado, como el conjunto de Europa, por las energías renovables, lo cual está muy bien, Navarra es ejemplar en eso, tenemos que seguir profundizando", ha añadido.

Así, el alcalde de Pamplona ha considerado que "es hora de que los grandes partidos se sienten de verdad en una mesa y apuesten por cuál va a ser el modelo energético de España en el futuro". "Esto -las medidas de ahorro energético- como lo de la corbata son cosas para salir del paso pero no son temas de fondo que vayan a solucionar el problema", ha insistido.

"Hay que hacer las cosas de otra manera y tenemos una oportunidad para hacerlas de otra manera. Y yo brindo el ejemplo de Navarra en el cual, hasta llegar a esa transición energética, probablemente habrá que hacer muchas cosas, a unos ritmos que sean posibles para las personas y las familias, y tomárnoslo mucho más en serio a nivel general", ha indicado.

Sobre el paquete de medidas que apruebe el Gobierno central, Enrique Maya ha afirmado que "aplicaremos las medidas que dicte la ley; en el momento en que se apruebe lo que vamos a hacer es trabajar para aplicarlas. Evidentemente cumplimos y lo vamos a seguir haciendo".