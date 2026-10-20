Una media de 62 personas sin hogar pernoctan en la antigua ikastola Jaso este semestre, una treintena de forma habitual

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal de Pamplona ha realizado este año un total de 45 intervenciones en la antigua ikastola Jaso, que se han saldado con la interposición de 242 denuncias, un 8,3% menos que el año anterior.

Según han informado desde el Ayuntamiento en una nota, se certifica una bajada en todos los tipos delictivos, salvo en los de robo con violencia y hurto. El promedio de personas sin hogar que pernoctan en el edificio se sitúa en 62, con una tendencia descendente en las últimas semanas.

A fecha 10 de octubre, Policía Municipal había llevado a cabo a lo largo del año diez recuentos del número de personas que pernoctan en la antigua ikastola Jaso.

En esos recuentos, las cifras oscilan entre las 37 y las 75 personas, con una media de 62 personas, "aunque no se puede confirmar si son siempre las mismas personas, si son personas habituales en las últimas semanas o si son personas nuevas que han llegado al edificio".

Desde Policía Municipal, no obstante, se estima que "alrededor del 50% de quienes pernoctan allí de media, es decir algo más de una treintena de personas, lo hacen de forma habitual".

En cuanto a los presuntos delitos denunciados, las agresiones sexuales han bajado un 60%, pasando de 5 a 2; los robos con fuerza un 48%, 76 a 40; los delitos de lesiones denunciados un 38%, de 21 a 13; y los delitos de amenazas han caído un 25%, de 12 a 9.

Por el contrario, han aumentado las detenciones por requisitoria, es decir, por órdenes judiciales, pasando de 8 a 10. Se han incrementado también los hurtos un 18,5%, de 113 a 134, y los robos con violencia un 73,3%, de 15 a 26.

Desde hace un año, Policía Municipal de Pamplona "mantiene una vigilancia constante y permanente" en el antiguo edificio de la ikastola Jaso, tras los diferentes altercados ocurridos en ese tiempo.

El Ayuntamiento de Pamplona, a través de las áreas de Acción Comunitaria y de Seguridad y Convivencia Ciudadana, viene controlando a las personas que se encuentran en el antiguo edificio de la ikastola Jaso en un conteo que se realiza, normalmente, dos veces por semana, en horario de mañana y de noche. Se han llegado a contabilizar en meses anteriores hasta 200 personas.