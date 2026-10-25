Miles de personas corren en Pamplona en favor de la investigación del cáncer de mama

Salida de la Carrera contra el Cáncer de Mama de Saray 2026. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 12.000 personas han participado un año más en la Carrera contra el Cáncer de Mama organizada por la asociación Saray. Una iniciativa solidaria para mostrar el apoyo de la ciudadanía hacia las mujeres afectadas por esta enfermedad y cuya recaudación se destina en su integridad a la investigación del cáncer. La edición de este año, la número 15, ha estado marcada por el recuerdo a Miguel Crespo, policía foral e impulsor de la carrera fallecido en accidente de tráfico en Elgoibar el pasado mes de junio.

Una hora antes del inicio de la carrera, a las 10.00 horas, la Plaza del Castillo comenzaba a abarrotarse de gente para recoger sus dorsales y sus camisetas rosas, que este año estaba dedicada al 30º aniversario de Saray con el lema '30 años latiendo juntas y juntos. 30 urte elkarrekin taupadaka'. La prenda incluye una manga de color negro en recuerdo de todas aquellas personas con cáncer de mama que han fallecido a lo largo de estos años.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria de Miguel Crespo, el corte de la cinta ha dado pie a la cuenta atrás para el inicio de la carrera, con miles de personas ataviadas de rosa que han corrido, trotado o paseado a lo largo de un recorrido de cinco kilómetros, con salida y llegada en la misma Plaza del Castillo.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, la presidenta de Saray, María José Oraa, ha recordado que el principal objetivo de esta carrera es recaudar fondos para la investigación contra el cáncer, "seguir luchando por una cura, por unos tratamientos mucho más efectivos, con menos efectos secundarios y volver a coger otra vez el tren de la vida con fuerza". "Sabemos que cada estudio, aunque no sea el estudio definitivo, supone un paso más para la erradicación de esta enfermedad", ha destacado.

Ha recordado que la edición de este año es "muy especial" porque se cumple el 30 aniversario de Saray y el 15 aniversario de esta carrera. Una celebración "empañada por la pérdida de todas las mujeres que se han quedado a lo largo de estos 30 años en el camino", en recuerdo de las cuales se ha incluido una manga negra en la camiseta de este año.

Minutos antes del inicio de la carrera, Oraa ha indicado que se habían alcanzado más de 12.000 dorsales vendidos, lejos de los 15.000 que se había marcado Saray como objetivo. No obstante, se ha mostrado "muy satisfecha", porque "hay muchísimo movimiento en el merchandising".

La presidenta de Saray ha señalado que "el cáncer es una cosa que no se desea, es un proceso duro, pero hoy estamos aquí todos porque, en medio de los problemas, también tenemos que sonreír y tenemos que tirar para adelante, tenemos que sacar fuerzas y eso lo hacemos mucho mejor si vamos todos juntos, si nos apoyamos y si somos capaces de aunar nuestras fuerzas y quedarnos con lo bueno de esta sociedad".

Preguntada por el programa de cribados del cáncer de mama, que en más del 80% de los casos detectados fue en estadios iniciales, Oraa ha afirmado que son cifras "alentadoras". Ha resaltado que el programa de cribados de Navarra es "pionero" y tiene "buenísimos resultados". Al respecto, ha recordado que "yo misma fui detectada con 44 años en un programa de screening, así que agradeceré toda mi vida este programa que detecta a tiempo". Por ello, ha animado a todas las mujeres a "no dejar pasar el tiempo cuando algo nos molesta, cuando tenemos alguna sospecha".

RECUERDO A MIGUEL CRESPO

La edición de este año ha estado también marcada por un recuerdo especial hacia Miguel Crespo, impulsor de esta carrera solidaria y uno de los cinco policías forales que fallecieron el pasado mes de junio en un accidente de tráfico en la autopista AP-8 a la altura de la localidad guipuzcoana de Elgoibar.

En su honor, Saray ha creado el 'Premio Miguel Crespo a los Valores'. Un reconocimiento que se ha entregado a la familia de Crespo y que, en futuras ediciones, reconocerá a personas que "representen valores de solidaridad y compromiso social".

María José Oraa ha explicado que se ha creado una camiseta especial, que lleva al nombre de Miguel Crespo y su número de placa. "A partir de ahora, todos los años, la camiseta que lleve ese número no será vendida, será retirada para ese premio a los valores", ha indicado.