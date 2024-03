Movimiento 6F defiende que sus protestas son "libre expresión" y advierte de que irán a "todos los actos del Gobierno"

PAMPLONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El movimiento 6F, compuesto por agricultores y ganaderos que reclaman mejoras para el sector, ha defendido que sus protestas son "libre expresión" y ha anunciado que continuará con las movilizaciones en Navarra. "Seguiremos acudiendo a todos los actos de este Gobierno a manifestarnos, pues no pensamos en seguir de rodillas viendo cómo matáis nuestro sector, y si queréis nuestra desaparición, como estáis demostrando, moriremos de pie y luchando", han reivindicado.

En un comunicado, desde la plataforma han rechazado "las palabras de todos aquellos políticos que quieren condenar, manipular, criminalizar todos nuestros actos de libre expresión". "No somos de extrema derecha ni izquierda, somos rurales, que les quede claro. Somos un sector harto de que este Gobierno no deje de marear la perdiz con tal de ofrecernos migajas a cambio de seguir con sus leyes ambientales que nos llevan a la ruina, abandono de nuestro trabajo y que llevará a la ruina de todas las empresas del sector directas e indirectas solo por su afán al cambio climático", han apuntado.

En referencia a los altercados producidos en Cabanillas el pasado viernes durante una protesta de agricultores en la que golpearon el vehículo de la presidenta de Navarra, María Chivite, tratando de impedir su marcha, desde el movimiento 6F han afirmado que "todo aquel que ostenta un cargo público debe de ser consciente de estar expuesto a las críticas".

En este sentido, han criticado las "brutales palizas desmesuradas" como las recibidas en Cabanillas por parte del dispositivo policial tras las agresiones al vehículo de Chivite -unos hechos, a su juicio, "no ocurridos"-. "Está todo grabado, y una imagen vale más que mil palabras", han indicado, tras añadir que "no nos olvidamos tampoco de la oposición: no queremos que de esto se quiera crear una campaña electoral, pues no estamos ni por la derecha ni la izquierda".

En este sentido, han indicado que "en nuestros actos ha habido militantes de todos los partidos, tanto el día del Parlamento" -en referencia al intento de asalto producido por parte de un grupo de agricultores durante el debate de los Presupuestos de Navarra-, "como en Cabanillas".

"No vamos a dejar de criticar a todos aquellos que nos quieren manejar como a marionetas, siendo ellos los que siguen sin reconocer los problemas que sufrimos, siendo desconocedores de nuestro sector pues no saben distinguir un trigo de una cebada, o una oveja latxa de una rasa", han apuntado.

MULTAS RECIBIDAS DURANTE LAS 'TRACTORADAS'

Por otro lado, han criticado "la negativa" del alcalde de Pamplona Joseba Asiron, a "reunirse con representantes de la plataforma 6F para aclarar el porqué de las sanciones por estacionar en la ciudad durante las manifestaciones".

Según han reivindicado, los agricultores y ganaderos de Navarra "clamamos por nuestra supervivencia desde hace ya cerca de dos meses", lo que les ha llevado a realizar movilizaciones "que en varias ocasiones nos han llevado a transitar por Pamplona, y finalmente a estacionar, siguiendo las indicaciones de Policía Municipal".

"No entendemos el aluvión de denuncias que han llegado, y siguen llegando, por aparcar nuestros tractores, tal y como nos indicaban los propios agentes. Estas sanciones que suman ya 30.000 euros. Por este motivo hemos iniciado los trámites para recurrir, tal y como nos indicó este Ayuntamiento. Pero seguimos sin recibir respuesta al porqué de las multas, cuando la propia Policía Municipal nos aseguró que no iban a producirse, motivo por el que decidimos solicitar una reunión con el alcalde, reunión que ha sido rechazada", han apuntado, tras añadir que "nos sentimos perseguidos".