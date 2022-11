NA+ pide el rechazo del Parlamento a la ley del 'sólo sí es sí' y el resto le reprocha que lo haga coincidir con el 25-N

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes pronunciarse en contra de la ley del 'sólo sí es sí', después de que se hayan producido algunas rebajas de condena a hombres condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la norma, un asunto que ha llegado a la Cámara con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han presentado una declaración conjunta de "repulsa" a la violencia machista.

Navarra Suma ha presentado la misma declaración, pero ha añadido un apartado en el que se expresaba el rechazo a la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, argumentando que "está suponiendo una rebaja en las condenas de agresores sexuales". También exigía "el cese de la ministra Irene Montero como principal responsable de la aprobación de dicha ley" y la modificación "de inmediato" de la norma para "evitar que dicha rebaja de las penas se siga aplicando en el futuro". El resto de grupos han rechazado la declaración, por lo que no ha prosperado.

Sí ha sido aprobada la declaración de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, con la que el Parlamento de Navarra muestra su "repulsa ante todo tipo de violencia machista producto de las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y contexto".

Asimismo, por medio de esta declaración, el Parlamento de Navarra reitera su "compromiso a seguir trabajando activamente contra todas las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y violencias contra las mujeres y niñas" y expresa su "solidaridad con las mujeres y niñas agredidas y/o asesinadas, víctimas de la violencia machista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo a ellas y a sus familiares".

Además, el Parlamento de Navarra expresa "la necesidad de que todos los hombres, de todas las edades, asuman compromisos y posiciones activas frente a todo tipo de violencia hacia las mujeres".

Igualmente, el Legislativo foral "invita a toda la ciudadanía a seguir mostrando su rechazo y su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia de todas las manifestaciones de control patriarcal y de limitaciones y condicionamientos del ejercicio de la libertad y la autonomía de las mujeres, y a participar en todas las actividades que se organicen en torno al 25 de noviembre".

Finalmente, el Parlamento foral realizará una concentración el 25 de noviembre con asociaciones de mujeres y/o feministas en el atrio de la Cámara a las 12 del mediodía y colocará un lazo violeta en la fachada del Parlamento.

En declaraciones a los medios, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha señalado que "si hablando sobre la violencia de género, hoy no somos capaces, ahora que tenemos una declaración, de que se contemple que la ley del 'sí es sí' tiene que retirarse, es que no quieren reconocer sus errores". "Mientras esta ley esté en vigor, va a haber injusticias, se van a rebajar penas", ha dicho, para afirmar que "es imprescindible por las víctimas rectificar" y "la ministra que se niega a rectificar debe presentar dimisión o ser cesada".

El socialista Ramón Alzórriz ha abogado por "seguir reivindicando la lucha contra la violencia contra las mujeres, es un momento clave para seguir con esta lucha", y tras señalar que "hay partidos como Vox que cuestionan la lucha contra la violencia contra las mujeres, la intentan diluir, es preciso defenderla". "Es una buena noticia que se haya aprobado la declaración", ha dicho, para comentar que "ha habido un intento de instrumentalización por parte de Navarra Suma intentando adherir un punto sobre la ley del 'sí es sí' y no hay que mezclar las cuestiones".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha valorado que se haya aprobado la declaración institucional por el 25 de noviembre para "adherirse a este día de denuncia en torno a una de las principales lacras de nuestra sociedad, como la violencia contra las mujeres". Sin embargo, ha criticado a Navarra Suma, "porque de manera tramposa ha utilizado esta declaración" para entrar en la polémica en torno a la ley del 'sólo sí es sí', "en un espacio que debería haber reservado para la unanimidad". "Es lícita la posición de cualquier formación para revisar o criticar esta ley, pero ese es un espacio político que debe quedar reservado al espacio de la actuación parlamentaria", ha afirmado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que "Navarra Suma ha querido incluir en la declaración un elemento partidista sabiendo que había un texto en el que podíamos encontrarnos todos los grupos parlamentarios". "No sé con qué interés lo ha hecho, pero al final lo que ha salido adelante es porque había puntos en común que unían a todos los grupos. Cuando alguien incluye un punto que nos desune, pasa lo que ha pasado con esta declaración", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que la mayoría de grupos han suscrito una declaración "realizada con las técnicas de igualdad, a nivel municipal, y hoy nos hemos encontrado que Navarra Suma quería añadirle un sesgo partidista que nada tiene que ver con la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha sido muy crítica con la declaración de Navarra Suma, señalando que "es una auténtica provocación que no toca, no porque no nos parezca que está en su derecho de petición de dimisión de la ministra, sino porque nos parece auténtico despropósito incluir ese apartado en una declaración institucional del 25 de noviembre". Respecto a la conmemoración de este día, De Simón ha señalado que "la violencia machista está presente en el día a día de muchísimas mujeres y es evidente que algo más hay que hacer". "Hace falta más osadía, más ímpetu político para terminar con esta lacra", ha dicho.