Nabrawind inaugura en Pamplona nuevas oficinas e identidad corporativa, que consolida su alineación con Fortescue Zero

Archivo - Imagen de la inauguración - NABRAWIND - Archivo

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nabrawind by Fortescue Zero ha inaugurado este martes su nueva sede en la Avenida Carlos III de Pamplona, en un acto que "ha simbolizado el inicio de una nueva etapa en la historia de la compañía".

Según han indicado en un comunicado, la empresa, que "nació para resolver los grandes retos logísticos de la industria eólica", lleva hoy sus soluciones a proyectos de los cinco continentes, impulsada por su integración en el grupo australiano Fortescue en 2025.

Al acto han asistido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo. Por parte de Fortescue ha estado presente Melinda Gray, group manager people; y por parte de Nabrawind Eneko Sanz, fundador y CEO. Al evento han acudido también clientes, proveedores, instituciones y socios.

Durante el evento, Nabrawind, que se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de tecnologías eólicas avanzadas para componentes de aerogeneradores, ha desvelado su nueva identidad corporativa, que "consolida la alineación estratégica entre Nabrawind y Fortescue Zero". Una nueva identidad visual y una estrategia de marketing "enfocada a grandes proyectos comerciales".

Diez años después de que "un grupo de pioneros del sector eólico fundara Nabrawind en pleno centro de Pamplona", la empresa "afronta su etapa más internacional sin perder su arraigo". Su integración en el grupo australiano Fortescue en 2025 "ha reforzado su capacidad financiera, industrial y operativa, y le ha permitido alcanzar los 125 empleados".

Ese crecimiento "sigue teniendo su centro en Navarra". Pamplona continúa siendo el núcleo de la actividad, y gran parte de la fabricación de sus sistemas de montaje de torres y palas se realiza en Navarra y comunidades vecinas. La mitad del equipo se ha formado en universidades navarras y las 37 familias de patentes de la compañía se han registrado en la Comunidad foral.

Las nuevas oficinas, situadas en un "edificio emblemático del centro de la ciudad", son "la expresión de ese compromiso". Se han concebido como un "espacio abierto, digital y colaborativo, donde dirección y plantilla comparten el mismo entorno de trabajo".

"Hemos abierto mucho más que unas oficinas. Seguimos siendo Nabrawind, con el mismo ADN innovador y la misma base en Navarra, pero con la capacidad de ejecutar grandes proyectos en cualquier lugar del mundo gracias al respaldo de Fortescue", ha indicado Eneko Sanz.

Por su parte, María Chivite ha destacado que "la trayectoria de Nabrawind permite entender tanto la evolución de la industria renovable navarra como la importancia de la innovación, la colaboración público-privada y la internacionalización para generar actividad industrial de alto valor añadido".

PROYECTOS EN LOS CINCO CONTINENTES

La tecnología de Nabrawind opera en los cinco continentes. En Australia, la compañía suministra 17 torres autoizables Nabralift, de 188 metros de altura de buje, para el parque de 133 MW que Fortescue desarrolla en Nullagine. Las torres sostienen aerogeneradores Envision EN182-7.8 MW, una configuración que obutvo el certificado de tipo de UL Solutions el pasado mes de septiembre.

En África, Namibia se ha convertido en un escaparate de sus soluciones. En el parque de InnoVent en Diaz, el sistema Skylift instala aerogeneradores sin necesidad de grandes grúas, incluso con vientos de 15 m/s y rachas de hasta 20 m/s. En este mismo parque se han instalado también cimentaciones Nabrabase, que reducen hasta un 80% el consumo de hormigón.

Nabralift también está presente en Europa, con una torre instalada en Francia, y en Asia, donde la compañía levantó un prototipo de 188 metros de altura de buje en Sheyang (China). Por su parte, las unidades de BladeRunner dan servicio en países como Argentina, Estados Unidos, México, Brasil o España.