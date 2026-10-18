El Nafarroa Oinez 2026 reivindica que "la normalización y el futuro" del euskera es "un reto colectivo"

Acto de apertura del Nafarroa Oinez 2026 en Zizur Mayor. - INAKO REDIN - NAFARROA OINEZ

PAMPLONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zizur Mayor acoge este domingo la celebración del Nafarroa Oinez 2026, la fiesta de las ikastolas que, en esta edición, ha sido organizada conjuntamente por las ikastolas Erentzun y San Fermin bajo el lema 'Bidean bat gara (Unidos en el camino)'.

La celebración se ha iniciado a las 10.00 de la mañana con el acto de apertura celebrado en el parque Luis Ibero de Ardoi. Tanto la Federación de Ikastolas de Navarra (NIE) como el resto de representantes participantes han trasladado el mensaje de que "la normalización y el futuro del euskera" son un "reto colectivo" y "la aportación de todos es imprescindible", según destacan la organización del Nafarroa Oinez en una nota de prensa.

Esto mismo se ha querido representar al inicio del acto, cuando diversas personas de múltiples ámbitos de la sociedad han salido de entre el público portando en sus manos un objeto que simbolizaba la contribución realizada al euskera desde sus respectivos campos de trabajo. Allí han estado representados la cultura, la sanidad, la educación, la música o el deporte, entre otros sectores sociales.

En el acto de apertura se han reunido las presidentas de las ikastolas San Fermin y Erentzun, el alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán, la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, y el presidente de NIE Oier Sanjurjo, junto con otros representantes políticos, sociales y culturales.

Las intervenciones iniciales han corrido a cargo de la presidenta de San Fermin Ikastola, Eider Sagastibeltza, y de la presidenta de Erentzun Ikastola, Marta Tejada, quienes han destacado el "enorme trabajo colaborativo y el auzolan" realizado entre ambos centros a lo largo de todo el año.

Además, han abogado por la "oficialidad del euskera", destacando que "el de hoy, además de ser un punto de encuentro para disfrutar en euskera, es también un día a favor del euskera y de los derechos lingüísticos. Un día para reivindicar el derecho a aprender y vivir en euskera en toda Navarra, sin límites ni obstáculos". En este camino, han indicado que "la participación de toda la sociedad es imprescindible".

En el mismo acto, el presidente de NIE Oier Sanjurjo ha recordado que la fiesta del Oinez "no la construye una sola entidad", sino "un pueblo, el compromiso de toda una sociedad y la comunidad". Frente al "individualismo", ha situado en el centro "la unidad, el respeto y el trabajo en común", y ha hecho un llamamiento tanto a las instituciones como a los agentes sociales para que "apoyen y fortalezcan las ikastolas". "Porque proteger la educación y el euskera es invertir en el futuro de Navarra; el euskera debe tener su lugar en toda Navarra, por encima de la zonificación", ha reivindicado .

CAMBIO DE TESTIGO Y HOMENAJE A ERRIGORA

A las 11.30 de la mañana ha tenido lugar el segundo acto institucional en la Casa de Cultura de Zizur Mayor: el homenaje al movimiento Errigora y el traspaso del testigo a Lizarra Ikastola.

En primer lugar, la Federación de Ikastolas de Navarra ha rendido un homenaje especial a la asociación Errigora para agradecer públicamente "la gran labor realizada" en el centro y sur de Navarra para "fomentar el euskera, la producción local y el auzolan". Tras las palabras del representante de NIE. Iosu Reparaz, la representante de Errigora Haizea Lizarbe ha recibido el agradecimiento de los asistentes y un caluroso aplauso.

A través de este homenaje se ha querido ensalzar "la fructífera colaboración entre el movimiento a favor del euskera y la iniciativa popular".

A continuación, ha llegado el momento del traspaso del testigo. Garbiñe Zulaika, directora de Erentzun Ikastola, y Uxue Lazkano, directora de San Fermin Ikastola, han recordado el "valor del camino recorrido" a lo largo de todo el año desde Viana hasta Zizur Menor. Según han recalcado, el testigo "no es solo un trozo de madera", sino "el símbolo de la historia de las ikastolas, de la voluntad de nuestro pueblo, del auzolan y del compromiso colectivo a favor del euskera".

Tras pasar el testigo entre los representantes de las ikastolas, lo ha recibido el director de Lizarra Ikastola, Joseba Tristan. De este modo, el centro de Estella asumirá por quinta vez la responsabilidad de organizar la fiesta del Nafarroa Oinez.

"Sabemos la responsabilidad que conlleva este testigo, pero también cuánta ilusión despierta", ha expresado el representante de Lizarra Ikastola. "Queremos volver a llenar de euskera y auzolan las calles, plazas y rincones de nuestro pueblo. Es momento de trabajar juntos y seguir adelante", ha destacado Tristan.