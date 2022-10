Navarra abonará este año 6 millones en ayudas al sector ganadero

UAGN y EHNE dicen que las ayudas son "insuficientes" y que son necesarias medidas estructurales

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Navarra concederá 6 millones de euros en concepto de ayuda temporal excepcional a explotaciones del sector ganadero en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El sector está especialmente afectado por las repercusiones de la invasión de Ucrania y la sequía.

Así lo ha comunicado la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, en el transcurso del Consejo Agrario celebrado este lunes.

La consejera ha incidido en la importancia de estas ayudas que llegan de manera urgente a Navarra. "Queremos apoyar a un sector que se encuentra en una situación realmente complicada y es muy importante para el sector ganadero la celeridad con la que lanzamos esta ayuda excepcional que se podrá pagar antes de final de año", ha asegurado. De hecho, la consejera ha señalado que la Comisión Europea ha felicitado a Navarra por ser la primera comunidad en solicitar la ayuda, cuya resolución ya se ha firmado y se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Navarra (BON).

Gómez ha explicado que las ayudas están dirigidas a bovino, ovino, caprino y equino en producciones para carne y leche y se abonarán en un pago único, "vamos al máximo de cofinanciación en lo que nos permite Bruselas, que es el 69%, y la recibirán unos 2.700 preceptores, con una cuantía máxima de 15.000 euros y según el tamaño de la explotación ".

Además, la consejera ha destacado también el incremento de 12 millones en el presupuesto de PDR para este próximo año 2023, y que asciende a 59 millones, precisamente para dar respuesta a la situación del sector con medidas estructurales.

Durante la reunión, Itziar Gómez ha recordado, asimismo, el pago del primer anticipo de la Política Agraria Común en Navarra, "este mismo lunes, el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente hizo efectivo el pago del primer anticipo de la PAC por un importe total de 54 millones de euros para algo más de 10.000 personas agricultoras y ganaderas de Navarra. En un momento tan complicado por el que atraviesa el sector el objetivo es poder dotarlo de liquidez."

En la reunión del Consejo Agrario se ha trasladado, además, a las organizaciones agrarias asistentes la asignación presupuestaria del departamento contemplada en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de Navarra, aprobados por el Gobierno la semana pasada. Se ha realizado una exposición de la asignación consignada para cada dirección general del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente aportando la información sobre el destino del presupuesto.

Las organizaciones agrarias UAGN y EHNE han valorado que las ayudas de 6 millones se vayan a cobrar este año y no en 2023, pero han considerado que es "insuficiente" y han reclamado medidas estructurales.

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha afirmado que "es una muy buena ayuda pero también hay que recordar que el precio de todos los input que está pagando el ganadero está subiendo día a día". "El diseño de esta ayuda decía que había que cobrarla en octubre del año que viene y lógicamente la situación de muchísimos ganaderos, prácticamente la totalidad, es de crisis total. Anunciar una ayuda que se iba a cobrar al año siguiente no tenía ningún sentido. Parece que es un logro cobrarla en diciembre y es lo que tenía que haber sido desde el principio", ha afirmado.

Además, ha considerado que la ayuda del departamento es "totalmente insuficiente" porque "día a día suben los costes de producción y esto es una medida coyuntural". "Lo que hacen falta son medidas estructurales, de apoyo al ganadero, donde exista una labor de concienciación desde las escuelas. No puede ser que estemos asistiendo a debates absurdos de si las vacas contaminan o no, y lo que hace falta es enseñarles a los niños y a las niñas que la carne es un alimento que hay que consumir y que para que haya carne tiene que haber ganaderos y ganaderas", ha asegurado.

Por otro lado, Bariáin ha pedido el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria. "No entiendo ninguna ley que se dicte, que se apruebe y que no se haga nada por cumplir. Es como si vas por la autopista y sabes que el límite son 120 y va todo el mundo a 150, y la Guardia Civil y la Policía Foral miran para otro lado. Eso es lo que está ocurriendo. Quien tiene que velar por el cumplimiento de la ley es el departamento, vamos a ver si hace lo posible por cumplir, porque una ley que se dicte para no cumplirse es absurda", ha dicho.

Por su parte, el presidente de EHNE Nafarroa, Fermín Gorraiz, ha afirmado que la noticia del adelanto del cobro de las ayudas es "buena", pero al mismo ha considerado que la cuantía es "insuficiente". "Es muy poco para el aumento de costes que hemos tenido. La noticia buena es que nos decían que se podía cobrar en octubre de 2023 y lo vamos a cobrar ahora, pero los costes de producción han subido muchísimo más que los seis millones", ha insistido.

Además, ha señalado que "las ayudas son ayudas, no son soluciones, y el sector ganadero está muy afectado por la subida de costes, el sector está en horas bajas". "El coste del pienso ha subido desde hace dos años un 80% tranquilamente y este año el problema añadido es la sequía. Los que tenemos ganadería extensiva teníamos el ganado en el monte y llevamos dándoles de comer prácticamente dos meses. Si tenemos que ir a comprar forraje por ahí, está desorbitado, si el pienso en dos años ha subido un 80%, el forraje de este año ahora en muchos casos ha subido el cien por cien", ha afirmado.

Gorraiz ha asegurado así que "la situación es complicada". "Nos dan ayudas pero hace falta para salir de esta o que bajen los precios, o subir nuestro producto, pero no compraría prácticamente nadie, porque el consumidor no puede comprar a los precios a los que se tenía que poner. En vacuno y ovino, tendría que subir más o menos el kilo de carne un 50% de lo que nos están pagando. Con ayudas no se puede paliar esto solo", ha dicho.