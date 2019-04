Navarra defiende en Bruselas su política de "corresponsabilidad institucional" en la acogida de personas refugiadas

Publicado 02/04/2019 15:49:21 CET

En la Comunidad foral han sido atendidas a través del programa de acogimiento un total de 850 personas

El Gobierno de Navarra ha defendido en una reunión celebrada en Bruselas su política de "corresponsabilidad institucional" en la acogida de personas refugiadas y ha ofrecido su "cooperación" a las instituciones europeas y españolas.

Además, la Comunidad foral ha exigido "un mayor compromiso al conjunto de la UE y países miembros para abordar este problema". Para el Ejecutivo foral, el objetivo es "avanzar en un modelo de corresponsabilidad como el que plantea la propuesta 'Share', un mecanismo de aplicación transversal en la UE para responder a los nuevos retos migratorios".

Para la elaboración de 'Share', el Gobierno Vasco convocó una reunión en Bilbao el pasado 27 de febrero, a la que acudieron las comunidades autónomas de Valencia, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Cataluña, Islas Baleares, Extremadura, Galicia, Cataluña, Canarias, Asturias, Euskadi, Melilla y Navarra.

En ese encuentro se introdujeron las aportaciones realizadas por la Comunidad foral, ya que 'Share' está "en línea con la declaración promovida y liderada por Navarra, que fue aprobada por la mayoría de las comunidades autónomas en 2016". En ella se demandaba "un mayor rol de las comunidades en la gestión de la acogida e integración de las personas refugiadas", ha explicado el Gobierno navarro en un comunicado.

Así, la propuesta 'Share' establece unos criterios de distribución del compromiso de acogida e integración de los migrantes de acuerdo a tres criterios: los ingresos fiscales con un peso del 50%; la población con una incidencia del 30%; y el índice de desempleo, con un 20%.

Asimismo, se podría aplicar sobre tres tipos de flujo migratorio: personas refugiadas; migrantes económicos en situación de emergencia, vulnerabilidad o alta aglomeración, y menores extranjeros no acompañados.

REUNIÓN EN BRUSELAS

En la reunión en Bruselas ha participado el vicepresidente de Derechos Sociales del Ejecutivo foral, Miguel Laparra, quien ha defendido que "las CCAA deben asumir sus competencias en materia de integración social, también de la población refugiada, gestionando los recursos estatales y europeos disponibles en este momento, y estableciendo mecanismos de coordinación con la Administración central del estado".

Además, ha considerado que "abordar la regulación de los flujos migratorios, así como la política de asilo y refugio a escala europea es esencial si Europa pretende mantener su acervo en materia de derechos humanos, compromiso con la paz y profundidad democrática".

En la reunión también han participado, por parte de las comunidades autónomas españolas, Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña, Euskadi, y la ciudad autónoma de Melilla. También han acudido las siguientes instituciones europeas: Molise (Italia), Varazdin County (Croacia), Hampshire Cunty (Reino Unido), la Comunidad de Aglomeración País Vasco Francés (Communauté d' Aglomération Pays basque), la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (Conference of Peripheral Maritime Regions); Comité de regiones (Committee of the Regions), y la Comisión Europea (European Commission), entre otras.

PERSONAS REFUGIADAS EN NAVARRA

Actualmente, en el programa están 547 personas acogidas y, de ellos, 206 son menores. Además, el porcentaje de personas atendidas que están trabajando es del 39,29%, "un dato muy positivo para el escaso tiempo de estancia en Navarra".

En total, en la Comunidad foral han sido atendidas, a través del programa de acogimiento a personas refugiadas, 850 personas, 544 por parte de la Cruz Roja y 306, recibió la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Dentro del programa a fecha del 1 de abril de 2019, hay 303 refugiados en total. Cruz Roja asiste a 239 y CEAR a 64.

En cuanto a menores acogidos, se atendieron a 310 personas en total: Cruz Roja a 184 y CEAR a 126. A fecha de 1 de abril, siguen en el programa 206 niños y niñas en total, Cruz Roja atiende a 106 y CEAR A 100.

Respecto a unidades familiares refugiadas, Cruz Roja y CEAR atendieron a 554 personas, el primero a 424 y el segundo a 130. A fecha de 1 de abril, continúan en el programa, 322 refugiados y refugiadas (223 Cruz Roja y 99 CEAR). Para terminar, las unidades familiares que han abandonado el programa han sido 112 en total, 81 de Cruz Roja y 31 de CEAR.