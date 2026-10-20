Navarra será sede de un plató de última generación que permitirá la producción virtual en la industria audiovisual

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Infinia Studios, compañía especializada en servicios integrales de producción y postproducción audiovisual, está trabajando en la puesta en marcha de un plató de producción virtual en Mutilva.

Representantes del Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA) han visitado las instalaciones de la compañía en Boadilla del Monte (Comunidad de Madrid), donde han podido conocer el funcionamiento de su plató de producción virtual, los equipamientos tecnológicos y las soluciones técnicas que permiten integrar escenarios digitales con elementos reales durante el rodaje, según ha explicado el clúster en una nota.

La visita ha permitido conocer las capacidades de esta tecnología y abordar las posibilidades que ofrecerá su futura incorporación al tejido audiovisual navarro.

"La producción virtual constituye una de las principales innovaciones tecnológicas aplicadas a la industria audiovisual. Su funcionamiento se basa en la utilización de pantallas LED de gran formato que permiten recrear entornos digitales de alta resolución e integrarlos con intérpretes, decorados y elementos físicos en un mismo espacio de rodaje", ha destacado el Clavna.

El sistema tecnológico presentado por Infinia Studios -empresa que ya está implantada en Navarra- cuenta con una pantalla LED frontal de 15 metros de ancho por 4,5 metros de altura, con una superficie de 67,5 metros cuadrados y una resolución de 5.760x1.728 píxeles. A ella se suma una pantalla LED superior de 22,5 metros cuadrados, así como elementos LED laterales que amplían las posibilidades de recreación de escenarios y control de la iluminación.

Esta configuración ofrece una superficie conjunta de 90 metros cuadrados entre las pantallas frontal y superior, además de los elementos complementarios, permitiendo reproducir desde entornos naturales y paisajes urbanos hasta escenarios de ficción de elevada complejidad visual.

La principal ventaja de esta tecnología es la posibilidad de visualizar e integrar los escenarios digitales durante el propio rodaje, facilitando el trabajo de los departamentos de dirección, fotografía, arte y efectos visuales.

Además de ampliar las posibilidades creativas, permite optimizar los tiempos de producción, reducir determinados desplazamientos y minimizar la dependencia de factores externos, como las condiciones meteorológicas o la disponibilidad de localizaciones.

El Clavna ha destacado que su aplicación resulta especialmente relevante para largometrajes, series de ficción, publicidad y otros proyectos que requieren soluciones visuales complejas o una elevada flexibilidad en los procesos de producción. "La incorporación de un plató de producción virtual permitirá reforzar la oferta de servicios audiovisuales de Navarra y complementar los recursos que ya ofrece el territorio, entre ellos su diversidad de localizaciones, la presencia de profesionales especializados, su tejido empresarial y su sistema de incentivos fiscales", ha valorado el clúster.