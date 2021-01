Navarra Suma critica el plan de vacunación del Gobierno, mientras que el PSN valora que se cumple el calendario

PAMPLONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha criticado este lunes cómo se está desarrollando el plan de vacunación frente al Covid-19 en la Comunidad foral, que, según ha dicho, "sitúa a Navarra entre las peores Comunidades", mientras que el PSN ha puesto en valor que se cumple el calendario, así como que Navarra tenga las jeringuillas necesarias para sacar el máximo de dosis de cada vial.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha señalado que el plan de vacunación del Ejecutivo contra el Covid-19 "nos ha situado entre las peores Comunidades en cuanto a las vacunas proporcionadas a los ciudadanos" y "evidencia una carencia que es inaceptable". "Esperamos que empiecen a hacer una verdadera planificación del proceso de vacunación", ha dicho.

El socialista Ramón Alzórriz ha querido "poner en valor el esfuerzo del conjunto del SNS en un momento tan delicado, con profesionales que siempre han dado la cara, que nunca se han arrugado" y ha destacado también "el ritmo de vacunación en Navarra con 5.385 dosis puestas la semana pasada y asegurando el pleno cumplimiento del calendario".

Ha resaltado además que "desde el primer momento el SNS detectó que de los botes de Pfizer podían sacarse 6 dosis y así lo trasladó al Ministerio de Salud y desde el primero momento Navarra ha tenido, tras la autorización de las autoridades europeas, la jeringuilla adecuada para sacar el máximo rendimiento a los botes".

Sobre si serán necesarias nuevas medidas de restricción en la Comunidad foral, Alzórriz ha mostrado su confianza en el SNS porque "van tomando las decisiones más correctas". "Tomamos medidas muy duras a mediados de las Navidades que se tomaron en base a unas necesidades sanitarias y han dado su fruto", ha dicho.

En el tema económico, Alzórriz ha señalado que es "importante llamar a la unidad política, al esfuerzo común y a la corresponsabilidad para que los fondos vengan a nuestro país y a nuestra Comunidad". "Una vez atajada la crisis sanitaria en la que seguimos, hará falta posteriormente una recuperación económica y solo vendrá si somos capaces de atraer para nosotros cuantos más fondos", ha comentado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha mostrado también su "preocupación" por la evolución de la pandemia y ha indicado que se debe "realizar una segunda mirada igualmente importante a la situación económica".

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha mostrado su "preocupación" por la evolución de los indicadores de la pandemia, tanto en incidencia de los últimos 14 días, como en contagios e ingresos hospitalarios, lo que "condiciona la actividad ordinaria del SNS y que operaciones programadas se hayan desprogramado; la situación puede ser peligrosa".

Ha dicho que si bien la vacunación "es manifiestamente mejorable", lo que "debe preocupar es el conjunto de indicadores y ver si el Gobierno debería tomar medidas nuevas y modificar los toques de queda". "Sería muy grave que no seamos capaces de prever esa situación", ha dicho, para afirmar que son partidarios de que "el Gobierno analice la situación y si lo que hacemos ahora no es suficiente que se tomen otro tipo de medidas como adelantar el toque de queda y los contactos sociales se restrinjan más en el tiempo".

Desde Podemos, Mikel Buil ha señalado que "Pfizer parece que nos aportará las vacunas que nos corresponden y las compensará de forma progresiva". "Sí que hacemos una crítica al Gobierno central por cómo se repartió esa carencia y estamos muy de acuerdo con que los países europeos tomen cartas para denunciar el incumplimiento de contratos", ha expuesto.

Finalmente, la parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha mostrado su "preocupación" por que se haya vacunado a personas que no corresponda, así como por el suministro de vacunas. "Europa debería actuar y anteponer el interés general al interés particular de las farmaceuticas; no puede ser que haya reducción de las dosis que reciba Europa", ha dicho, para defender los acuerdos firmados por estas empresas con la UE.

De Simón ha señalado que son "necesarias" las nuevas medidas restrictivas en Navarrra ante "el aumento de contagios y de ingresos". "Estas restricciones tienen afecciones a sectores como el ocio, la hostelería... y hay que insistir en las medidas de apoyo a estos sectores", ha dicho, para agregar que "nos preocupa también el incumplimiento de las medidas durante el fin de semana por una minoría pero que pone en riesgo a los demás".