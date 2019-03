Navarra Suma llama a los ciudadanos a "unir sus fuerzas" para que "el nacionalismo no gobierne y no decida"

Publicado 27/03/2019 12:38:15 CET

Sayas defiende que el acuerdo entre UPN y Cs "blinda todavía más el régimen foral y el Convenio Económico"

PAMPLONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma electoral Navarra Suma ha pedido a los ciudadanos navarros que "unan sus fuerzas" en las elecciones general del 28 de abril para que "el nacionalismo no gobierne y no decida ni en Navarra ni en España" y ha apostado por "dejar de lado los detalles y centrarnos en los proyectos".

"Es un momento de enorme importancia, donde estamos hablando de Navarra y España que son lo que de verdad importa. Es el momento de pensar en lo importante y no en los matices. Y esta plataforma es el ejemplo de eso, porque hemos sido capaces de anteponer lo que importa y hemos sido generosos en aquello que nos separa", ha destacado Sergio Sayas, cabeza de lista al Congreso de la coalición de UPN y Ciudadanos, en la que también se incluyen representantes del PP.

El regionalista, que ha comparecido junto a Ruth Goñi (Cs), número uno al Senado, ha asegurado que el próximo 28 de abril Navarra Suma "se va a poner el maillot de ganador de esta primera etapa", con la que comenzará "el tic-tac que marca el final de un tiempo, el final del Gobierno de Uxue Barkos". "Con la victoria que los ciudadanos navarros van a dar a Navarra Suma el 28 de abril le van a lanzar un mensaje claro a la presidenta, Uxue tu tiempo ha acabado", ha afirmado.

Según ha indicado, Navarra Suma es "una apuesta de compromiso con Navarra, de compromiso con el autogobierno y la identidad de esta tierra; de compromiso con el proyecto común de España y, sobre todo, de compromiso con la gente, con los problemas de los ciudadanos". Y se ha comprometido a "devolver a esta tierra el respeto y el prestigio que ha perdido con el Gobierno de Barkos".

También se ha referido el cabeza de lista de Navarra Suma a las palabras de la jefa del Ejecutivo foral sobre que la plataforma es "una amenaza para el autogobierno" y ha considerado que "lo que de verdad ha supuesto una amenaza para el autogobierno es la presidencia de Barkos y la del cuatripartito".

"Han sido cuatro años en los que hemos visto a una presidenta que decía que votaría sí a que Navarra deje de ser Navarra para incorporarse Euskadi; cuatro años de dar la espalda a los ciudadanos con todas las decisiones del Gobierno; y cuatro años en los que hemos visto como Barkos blanqueaba a Bildu y lo sentaba en su gobierno", ha criticado.

En este sentido, preguntados por si existen "discrepancias" entre UPN y Ciudadanos sobre el régimen foral, Sayas ha asegurado que "no hay ninguna discrepancia" y ha remarcado que ambos partidos han firmado un acuerdo para ir juntos a las elecciones "donde el tema del autogobierno está claro y está escrito".

Ha afirmado, además, que "lo que ha hecho este acuerdo es blindar todavía más el fuero y blindar muchísimo más el régimen foral y el Convenio Económico porque hemos subido un partido nacional a la defensa de esto". "Eso asegura que en Madrid la autonomía de Navarra cuente con más apoyo. A partir de aquí, voces personales en diferentes partidos no es algo nuevo, exactamente igual que las hemos oído en el PP o el PSOE. Lo que importa es lo que piensan los partidos", ha expuesto Sayas.

Por su parte, Ruth Goñi ha señalado que la postura de Ciudadanos sobre el régimen foral queda "clara" en el acuerdo suscrito con los regionalistas y ha querido dejar claro que lo que su partido pide es "transparencia y que sea un cálculo matemático y no una negociación política".

"No se sabe que el Convenio Económico ni siquiera pasa por el Congreso de los Diputados, es absolutamente bilateral porque así está escrito y si el presidente de la comisión de Hacienda del Congreso pide esos cálculos, no se los facilita nadie. A esa transparencia nos referimos, si se piden datos nos lo tienen que dar", ha expuesto la candidata, para agregar que "a la transparencia hay que añadir la exigencia de cálculo matemático y no negociación política". "No estamos de acuerdo en entrar en una sala en Moncloa debiendo 100 millones y saliendo con un más 20. A esa igualdad nos referimos", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que Ciudadanos Navarra "lleva cuatro años diciendo lo mismo" sobre el autogobierno y ha considerado que "aquí quien ha utilizado el fuero para que seamos los españoles que más impuestos pagamos es el cuatripartito y quien ha dicho que se lo quiere cargar, es Vox".

Sobre Vox, Sergio Sayas ha opinado que "a quien más beneficia la presencia" del partido de Santiago Abascal en la Comunidad foral es "al nacionalismo" y ha asegurado que "la más contenta de que Vox se haya presentado en Navarra es Uxue Barkos". "Lo que nosotros pretendemos es que a esta plataforma vote todo el mundo que defiende una Navarra foral, con autonomía, que forma parte del proyecto común de España, exactamente lo contrario de lo que quiere el nacionalismo. Por eso Barkos está contenta de que haya gente que se plantee no votar a esta plataforma", ha aseverado.

"UNA ESPAÑA DE IGUALES"

Por otro lado, Ruth Goñi ha advertido de que "estamos en un momento histórico difícil, un momento complicado tanto en España como en Navarra". Ha afirmado que "pensar que la economía española puede estar en manos de Iglesias o Echenique pone mal cuerpo" y también ha criticado al Gobierno foral que, a su juicio, "ha gobernado cuatro años en base a la identidad, a imposiciones y sectarismo".

Para la candidata a la Cámara Alta, "hay que volver al camino de la sensatez, de los acuerdos y del consenso de Estado". Y ha apostado por "una España de iguales, en la que todos tengamos las mismas oportunidades". "Decimos no a la España del enfrentamiento y la división y a la nación de naciones de Sánchez", ha remarcado Goñi, quien también ha defendido la tarjeta sanitaria única para que "los ciudadanos de este país se puedan mover con libertad por todo el territorio".