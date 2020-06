Navarra Suma ve "muy buena noticia" la sentencia sobre Skolae y el resto de partidos respaldan el programa

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha considerado una "muy buena noticia" la sentencia del TSJN que anula la implantación del programa Skolae, mientras el resto de grupos parlamentarios han reiterado su apoyo al programa y han pedido al Gobierno que siga adelante con él, si es necesario subsanando el error advertido por la sentencia.

Javier Esparza ha señalado, en declaraciones a los medios antes del pleno del Parlamento de Navarra, que la sentencia "está avalando a unas familias navarras que no quisieron dejarse pisotear por el Gobierno cuatripartito de la pasada legislatura, que ha estado guiado por el sectarismo". "Es una muestra más de la falta de rigor, de la mala gestión, de la mala praxis. Valía todo con tal de imponer su ideología, valía todo con tal de pisotear derechos. ¿Quién va a asumir responsabilidad política en esta nueva cuestión? Porque esto se repite. La justicia ya dijo que el decreto del euskera era ilegal", ha dicho.

Esparza ha afirmado que su grupo pide "respeto a las familias y a los centros, nos posicionamos a favor de trabajar en las aulas, pero con libertad para los centros y respetando a las familias, no se nos escuchó, se intentó imponer y ahora hay una muy buena noticia que reconoce que el Gobierno actuó pisoteando derechos, con falta de rigor absoluto, retratándose en sus obsesiones y sectarismo".

Sobre el hecho de que la sentencia no entra en el fondo si no en un aspecto formal, Esparza ha destacado que "los Gobiernos tienen que hacer bien los procedimientos, porque si no están pisoteando derechos de los ciudadanos".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha expresado su "apoyo inequívoco y contundente al programa Skolae", y ha señalado que "si hay un tribunal que dice que hay inseguridad jurídica y administrativa, este Gobierno de Navarra le va a proporcionar -seguridad-". "El programa es positivo, es bueno y este Gobierno lo apoya sin ningún tipo de dudas, y el PSN también", ha subrayado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que, a falta de conocer la sentencia, "el tribunal no ha estimado entrar al contenido del programa Skolae y esto es muy importante, porque avala de una manera por defecto lo que el programa está llevando a cabo, que cuenta además con el apoyo mayoritario del Parlamento". Barkos ha dicho que corresponde ahora al Gobierno analizar si recurre la sentencia o si cabe realizar la "subsanación" del error "para que Skolae siga teniendo el desarrollo en la red educativa navarra".

Cuestionada sobre si el Gobierno que presidió la pasada legislatura pudo efectivamente aprobar de manera errónea el programa, Barkos ha dicho que no puede responder "sin conocer lo que la sentencia apunta" y ha dicho que "si en el ámbito del departamento y siempre con la asistencia técnica del departamento no se acertó de la manera que el tribunal señala, lo habrá de analizar el Gobierno actual".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha limitado la sentencia a "una mera cuestión formal" y ha pedido al Gobierno de Navarra que "subsane ese defecto formal, que siga el procedimiento porque lo importante es que el contenido de Skolae y la coeducación esté presente". "Estamos acostumbrados a que el TSJN sea muy garantista, lo vimos en las escuelas infantiles de Pamplona. Si es un error formal, que se subsane, pero que se ponga en marcha mientras tanto", ha dicho.

Por parte de Podemos, Ainhoa Anzárez ha señalado que "la sentencia no entra en el contenido del propio programa, sino que se queda en que es un defecto de forma, un error en la tramitación". "Ahora toca darle una vuelta a ese defecto. Veremos cómo actuamos los grupos que sostenemos al Gobierno para subsanar ese error. Lo gratificante es que se van sumando cada vez más colegios a este programa, que es necesario porque justamente va a trabajar las desigualdades de género, que son la primera consecuencia de las violencias ejercidas hacia las mujeres. Es un programa que contiene valores en ese transitar que nuestras niñas, niños y jóvenes tienen que hacer para una vida plena", ha apuntado.

Así, Aznárez ha dicho que "no nos preocupa ese defecto de forma, se puede subsanar, lo que nos preocuparía sería que nuevamente se atacase a las mujeres porque no se entendiese que ese programa es vital no sólo para el devenir de nuestros niños, niñas y jóvenes, sino también para nuestra comunidad, una comunidad sana, libre de violencias, que va atajando esas desigualdades de género, territoriales, y esa brecha intergeneracional".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que "hay dos errores que viene arrastrando el programa". "Por un lado, no es materia ni curricular ni transversal, es un programa que concreta el desarrollo de unos contenidos que la ley exige. El otro error es que no se tomó la decisión de hacer una modificación del currículum escolar para incluir estos contenidos estrictamente en ese currículum", ha dicho, para señalar no obstante que el programa "es de obligado cumplimiento". "Esperemos que el Gobierno traiga una norma para la inclusión de estos currículos en la enseñanza obligatoria y por tanto el problema esté solventado", ha afirmado.