Archivo - Bici eléctrica. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo servicio de bicicleta pública eléctrica compartida de Pamplona y su Comarca, Biziki, impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y gestionado por la adjudicataria Nextbike, tiene ya establecidas sus tarifas y normas de uso. El Ayuntamiento y la MCP las han presentado en una nueva sesión del Grupo de Movilidad a los 14 ayuntamientos que se integran en el sistema comarcal.

El servicio, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, solo podrá utilizarse dentro de los términos municipales integrados efectivamente en el sistema y para acceder es necesario darse de alta previamente, asociar la cuenta a una tarjeta bancaria, y contratar una modalidad de abono o pagar por el tiempo de uso, con una duración máxima continuada de dos horas por trayecto. Solo se puede tener activa una modalidad de tarifa por cuenta. Para desbloquear la bici, es necesaria la identificación a través de la aplicación móvil. La edad mínima para poder usar el servicio es de 16 años.

Hay tres tipos de tarifa: el abono anual, que tiene cuota fija de 35 euros y validez de 365 días desde su activación; abono mensual, de 15 euros, válido durante 31 días desde que se activa; y pago por uso, sin cuota fija, se paga por cada trayecto. El abono se activa al darse de alta: si la persona usuaria no selecciona ninguna modalidad, su cuenta se asocia al pago por uso. El precio del desanclaje es de 30 céntimos para los abonos y 1,5 euros en el pago por uso.

Los primeros 30 minutos son gratuitos y después se establecen cinco tramos: de 31 a 40 minutos, con un coste de 15 céntimos para los abonos y 50 céntimos en pago por uso; de 41 a 60 minutos, con un coste de 45 céntimos para los abonos y 2 euros en pago por uso; de 61 a 120 minutos, por 1,5 euros para los abonos y 2,5 euros en pago por uso; más de 120 minutos, por 2 euros/hora para los abonos y 3 euros/hora en pago por uso; y 24 horas, al precio único de 30 euros. Si se superan las 24 horas, la penalización es de 150 euros.

Según ha indicado el Ayuntamiento, "estos importes son más económicos que el extinto sistema de Ride On". Se amplía el tramo gratis con el desanclaje de 20 minutos a 30 minutos para dar cobertura a los desplazamientos comarcales. Otra diferencia importante en el tipo de tarificación: Biziki tarifa por tramos de utilización, frente al sistema anterior que tarificaba por minutos a partir de los primeros 20 minutos gratuitos. Comparando ambos sistemas en coste, la utilización con el sistema de Ride On, durante una hora, suponía 1,40 euros, frente a los 90 céntimos del sistema nuevo. En todos los casos, se establece un depósito de cinco euros en el monedero de la aplicación para poder utilizar el servicio. Este depósito solo se usará en caso de impago y se recupera al darse de baja en el servicio. La baja puede ser voluntaria, temporal e indefinida forzosa por incumplimientos.

Los abonos anuales se renuevan automáticamente, salvo oposición expresa de la persona usuaria; la empresa gestora del servicio lo comunicará con 15 días naturales de antelación al vencimiento. En el caso del abono mensual, se requiere renovación expresa.

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO

Para utilizar las bicicletas eléctricas públicas será necesario identificarse en la aplicación, seleccionar una bicicleta disponible en los anclajes y desbloquearla. Antes de iniciar el trayecto, la persona usuaria debe comprobar el buen estado de la unidad: si la bicicleta no está en condiciones para ser usada, puede devolverla, sin coste, en un plazo máximo de tres minutos, y solicitar otra a través de la aplicación. Con carácter general, no se puede retirar una bici hasta que no transcurran diez minutos, como mínimo, desde la última devolución.

Las bicis se pueden reservar con una antelación máxima de diez minutos; si tras ese tiempo no se retira la unidad, se anula la reserva y la persona usuaria no puede realizar otra reserva hasta transcurrida una hora.

La devolución debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde su retirada; en caso contrario, el gestor del servicio Nextbike iniciará la recuperación e informará a la persona usuaria (por vía telefónica, correo electrónico o SMS), quien deberá hacer frente a los posibles gastos de localización y traslado, de acuerdo con los precios especificados en las condiciones de uso, así como el abono de la tarifa por la utilización del servicio y, en su caso, del incumplimiento. La persona usuaria puede ser sancionada con hasta 150 euros por los costes de la recuperación.

En cuanto a las obligaciones de las personas usuarias, la normativa indica que no se puede ceder a terceros el uso del abono, la cuenta o la bicicleta retirada, ni transportar pasajeros, animales u objetos voluminosos que dificulten la conducción. Está prohibido transportar la bicicleta en un vehículo privado o público sin autorización expresa, circular sobre una única rueda o ser arrastrado por otro vehículo. Tampoco se permite conducir la bici utilizando el teléfono móvil o reproductores de sonido.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Las acciones que vayan en contra de la normativa llevarán, en todo caso y según su gravedad, a la exigencia de los daños causados, al cobro de las penalizaciones aplicables, al bloqueo temporal de acceso al servicio o a la baja forzosa indefinida, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas o penales que correspondan. La suspensión temporal del acceso al servicio no interrumpirá el plazo de vigencia del abono. Los incumplimientos tipificados como muy graves constarán en el historial de la persona usuaria.