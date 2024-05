Ollo dice que Navarra "es un referente a nivel estatal y europeo" en materia de memoria y convivencia

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno foral, Ana Ollo, ha afirmado que, "aunque todo es mejorable", Navarra "es un referente tanto a nivel estatal como europeo" en materia de políticas públicas de memoria y convivencia, que a su juicio son "referenciales y consolidadas".

En respuesta a una interpelación formulada por Geroa Bai en el pleno del Parlamento este jueves, Ollo ha apostado por unas políticas públicas "deslegitimadoras de la violencia como instrumento político, con una memoria reparadora con todas las víctimas, crítica con ese pasado y que debe ser garantía de construcción de una sociedad en paz sustentada en el respeto a los derechos humanos como suelo ético legitimador".

"No vivimos buenos tiempos para la memoria y la convivencia como instrumentos para construir una sociedad democrática. En ese panorama, el Gobierno de Navarra lleva mucho tiempo alertando de esa ola de negacionismo que sacude a otras comunidades, con el retroceso democrático que supone la derogación de leyes de memoria o el cuestionamiento que se hace de las políticas de género, o de la apuesta por una gestión de la diversidad desde la convivencia", ha dicho.

Entre otras medidas, ha citado el reconocimiento de las primeras doce víctimas de violencia de motivación política por parte de la extrema derecha o funcionarios públicos, a las que "seguirán más". Tras subrayar que "las políticas públicas de memoria y convivencia deben de contribuir a conocer y difundir la verdad de lo sucedido", ha considerado que "la mejor vacuna contra los fascismos es la educación a las nuevas generaciones para que no repitan los errores del pasado", en referencia a los programas 'Escuelas con Memoria', 'Escuelas por la paz y la convivencia', el proyecto 'Eskutik' o los Premios de Diversidad Fuente de Riqueza.

A su juicio, ante "la involución que se está viendo en algunas regiones de la mano de gobiernos de Vox y el PP, que han merecido incluso un serio aviso de la ONU, no hay que dar ni un paso atrás en materia de memoria y convivencia". "Tenemos que trabajar con más fuerza y convicción, si cabe, dando pasos adelante", ha dicho, tras asegurar que "seguiremos con nuestra hoja de ruta, educando en la paz y la convivencia, actualizando el censo de símbolos, o con la evaluación del primer Plan de Convivencia".

Entre las acciones que "en pocas semanas, en un breve plazo, vamos a ir desarrollando", ha mencionado el II Plan de convivencia, proyectos como Oroibidea, nuevos lugares de memoria, la actualización del censo y retirada de símbolos del franquismo, la inclusión de nuevas investigaciones en torno a represión de las mujeres, el homenaje al colectivo navarro en Mathausen previsto para este otoño, o la celebración del II Congreso de Memoria en educación.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha afirmado que "nunca un relato puede servir para justificar ni legitimar otro", y ha citado tanto "la violencia ejercida desde las propias instituciones del Estado, desde sus fuerzas policiales o grupos de extrema derecha", como la ejercida por ETA, "una organización terrorista con 38 personas asesinadas en Navarra, condenable sin ambajes". "Pasar página no puede significar olvidar, dejar de lado la memoria histórica ni la reciente", ha dicho, tras reivindicar que "todas las víctimas merecen verdad, justicia y reparación".

Por parte de UPN, Iñaki Iriarte ha considerado que "necesitamos políticas más integradoras". "¿Es necesario derogar para ello las leyes de memoria histórica? Probablemente no. ¿Por qué simplemente no aplicarlas con un espíritu más integrador? ¿Para diluir el franquismo? En absoluto. El franquismo fue una dictadura infame, pero olvidarse de que, en palabras de Azaña, el río se desbordó por ambas vertientes, es profundamente injusto", ha dicho.

Javier Lecumberri, del PSN, ha apostado por "aprender de ese pasado" para generar una "cultura de paz, igualdad y convivencia" y no para "usar la memoria como arma para generar más crispación". "La memoria no es un almacén de datos, ni debe de servir para equiparar o justificar unas violencias con otras", ha indicado.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha señalado que en la materia "se han dado pasos significativos, pero aún queda mucho por hacer". Tras criticar "la falta de reconocimiento que sufren muchas víctimas" en Navarra, ha asegurado que "el compromiso de EH Bildu por la convivencia es absoluto". "Lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando con palabras y con hechos, trabajando con discreción, fuera del foco mediático", ha dicho.

Maribel García Malo, del PPN, ha considerado que "la memoria no solo se refiere a las víctimas de la guerra civil o el franquismo, tenemos una historia mucho más reciente que no estamos sabiendo transmitir a los más jóvenes". "El olvido selectivo es un acto de negligencia moral que no podemos tolerar. No podemos esconder la verdad bajo la alfombra por conveniencia política. Tenemos que enfrentar nuestra historia con valentía y reconocer todas sus facetas", ha apuntado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha reivindicado que "todas las víctimas tienen derecho al reconocimiento", y "para todas ellas son necesarias políticas valientes, que les garanticen verdad, justicia y reparación". Tras considerar que todas las víctimas "tienen un denominador común, el sufrimiento injustificado", ha apostado por "seguir trabajando para promover acuerdos políticos que construyan convivencia, que superen la confrontación".

Emilio Jiménez, de Vox, ha criticado la "miopía y daltonismo histórico" del Gobierno. "¿Olvidando a una parte pueden hablar de memoria, paz social y convivencia? Ustedes solamente construyen diques y muros, que al final se derrumbarán y caerán encima de ustedes", ha subrayado, tras considerar que "la izquierda quiere imponer una interpretación de la historia". "Su interpretación histórica es simplemente un arma política, reinterpretando el pasado para dominar el presente", ha dicho.