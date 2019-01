Ollo dice que "no ha habido desalojo" en Rozalejo y que tras la "inspección" se tomarán las "decisiones oportunas"

Publicado 08/01/2019 11:44:25 CET

PAMPLONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que "no ha habido un desalojo" en el palacio Marqués de Rozalejo de Pamplona y ha remarcado, sobre la posibilidad de que el edificio se precinte tras la "inspección" de los técnicos de Patrimonio, que una vez el Ejecutivo conozca los "informes técnicos" tomará "las decisiones oportunas".

La consejera ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que el pasado mes de diciembre, a través de la Policía Foral, "llegaron informaciones de que se estaban haciendo obras dentro del edificio", por lo que, según ha dicho, se solicitó al juez "permiso para que técnicos de Patrimonio entrasen a valorar esas obras y si están provocando problemas de seguridad".

"Esto es lo que hoy se está produciendo", ha expuesto Ollo, quien ha asegurado que "no ha habido un desalojo, ya que cuando ha entrado la Policía Foral, que acompañaba a los técnicos, no había nadie dentro del edificio". "Se está procediendo a la elaboración de esos informes de esas obras y las consecuencias que pueden tener para la seguridad del edificio o no", ha agregado.

Preguntada si, tras los informes, se precintará el edificio, la consejera ha señalado que "en este momento estamos a la espera de esos informes técnicos y a la espera del informe de la Policía Foral" y, tras ellos, "tomaremos las decisiones oportunas".

Asimismo, sobre las protestas de los 'okupas' y los momentos de tensión que se están produciendo a lo largo de la mañana por la entrada al inmueble de la policía, Ollo ha señalado que la Policía Foral "está para que no haya disturbios en las calles" y ha incidido en la idea de que "no se ha producido un desalojo", como sostienen las personas que ocupan el edificio.

"Lo que se está haciendo es un informe técnico porque entendemos que la seguridad del edificio es primordial y preferente a la hora de otras decisiones", ha subrayado la consejera.

En este sentido, preguntada por si los jóvenes podrían volver a entrar al palacio Marqués de Rozalejo tras la inspección técnica, ha contestado que "vamos a esperar a esos informes técnicos". "Los técnicos están evaluando no sólo las obras que se han hecho, sino el estado de seguridad del edificio. A la vista de ello tomaremos las decisiones oportunas", ha zanjado.