La ONCE dedica un cupón a Cascante en el sorteo del 11 de septiembre

ONCE NAVARRA

Publicado 08/09/2018 18:35:43 CET

PAMPLONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cascante es la localidad protagonista del cupón de la ONCE del martes, 11 de septiembre, perteneciente a la serie 'Mi pueblo', dedicada a localidades con nombres singulares. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta localidad por toda España.

El cupón ha sido presentado por Jesús Buitrago Calzado, delegado de la ONCE en Navarra, y Alberto Añon Jiménez, alcalde de Cascante.

"Cascante, es una de las poblaciones más antiguas de la Ribera de Navarra. Debe su nombre al antiguo poblado celtibero de Anmax/caiscata que, posteriormente, se convertiría en la ciudad romana de Cascantum. Cascante tiene el título de ciudad desde 1633", ha explicado en una nota la ONCE.

En la localidad se pueden encontrar monumentos como la Basílica del Romero, una de las piezas fundamentales de la cultura de la localidad, ya que alberga a su patrona: la virgen del Romero. Es una iglesia barroca (siglo XVII). O la Iglesia de la Asunción, de estilo Gótico (siglo XVI).

"Y para relajarse, un paseo por el Parque del Romero, que ofrece al turista unas vistas inmejorables del valle del Queiles y el Moncayo", ha destacado la entidad que ha resaltado además el Museo Etnográfico de la localidad que repasa la historia y oficios de la localidad.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.