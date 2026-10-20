La ONCE dedica un cupón conmemorativo al Festival de Cine Ópera Prima de Tudela

Entrega del cupón de la ONCE dedicado al festival Ópera Prima de Tudela - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valentín Fortún y Pilar Herrero, delegado de la ONCE y presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, respectivamente, han hecho entrega al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, de un ejemplar enmarcado del cupón conmemorativo dedicado al Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, que protagonizará el sorteo del próximo martes 27 de octubre.

Esta iniciativa "supone un reconocimiento al Festival de Cine Ópera Prima de Tudela y contribuirá a dar visibilidad al certamen cinematográfico navarro en todo el territorio nacional".

Para ello, se emitirán cinco millones de cupones con la imagen y el nombre del festival, que llegarán a todo el territorio nacional a través de la red de venta de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio de 500.000 euros al número y la serie premiados, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

También contempla otros premios de distintas cuantías, desde los 250 euros por coincidencia de cuatro cifras hasta los 2 euros de reintegro por la primera o la última cifra, según las condiciones del sorteo.

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la organización. Asimismo, pueden adquirirse en la web www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.