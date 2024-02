La ONG Ayuda Contenedores recibirá el Premio 'Francisco de Javier' 2023.

PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles un decreto foral por el que concede el premio 'Francisco de Javier' 2023 a la organización no gubernamental Ayuda Contenedores, una entidad con sede en Pamplona dedicada a ofrecer soporte logístico a organizaciones humanitarias en labores de recogida, almacenaje y envío de materiales que puedan ser necesarios en sus proyectos de ayuda en poblaciones en vías de desarrollo.

Así lo han anunciado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, proponente de la candidatura de este año. El galardón será entregado próximamente en un acto institucional a los y las integrantes de la entidad, presidida por José María Puig.

Ayuda Contenedores es una organización no gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro surgida en 1995 al comprobar la cantidad de excedentes de materiales en buen estado que eran desechados en Navarra. Durante las últimas tres décadas, la entidad se ha dedicado a detectar materiales en desuso susceptibles de ser reutilizados y organizar su recogida, almacenamiento, arreglo, selección y envío periódico a países demandantes de ellos, en colaboración con otras ONG que trabajan en los ámbitos de la salud, la educación, el saneamiento o las infraestructuras. Recoge también excedentes o donaciones que realizan instituciones, asociaciones y empresas.

El decreto de concesión del galardón otorgado por el Gobierno de Navarra destaca la apuesta de la entidad por el trabajo en equipo y por la generación de redes de colaboración con otras organizaciones e instituciones para potenciar sinergias y mejorar el rendimiento de su trabajo. Valora asimismo "su fomento de los principios democráticos y participativos como medios necesarios para la transformación social y como fin inherente al desarrollo". El Ejecutivo foral subraya el significativo incremento anual del volumen del material recogido y trasladado por esta entidad, que a finales del año pasado cargó su contenedor número 300 con destino a Honduras.

Con su labor de apoyo logístico, Ayuda Contenedores pretende generar cambios que posibiliten el desarrollo sostenible de los países más desfavorecidos y les permitan alcanzar unas estructuras sociales justas. Quiere ser una organización reconocida por el impacto de sus actuaciones en el bienestar y el desarrollo de las comunidades con las que trabaja, así como por su integridad y profesionalidad en el modo de actuar. Su actividad se orienta al cumplimiento de los derechos humanos y a erradicar la desigualdad en las comunidades con las que trabaja.

La ONG galardonada con el premio 'Francisco de Javier' cuenta con un numeroso grupo de hombres y mujeres voluntarios que colaboran de manera diaria o esporádica. Todo el personal es voluntario, en buena parte personas jubiladas. También participan jóvenes del Cuerpo Europeo de Solidaridad y personas del Centro Penitenciario que cumplen en sus instalaciones la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.

Ayuda Contenedores ha ido incrementando su actividad en los últimos años. El aumento se debe a la implantación y el reconocimiento de la ONG, como lo demuestra el hecho de que el 78% de las entidades que colaboran con ella repiten experiencia. En 2021, enviaron 34 contenedores; en 2022 fueron 45 y el año pasado 51 (19 con destino a África, 11 para América, 12 para Asia y 9 para Europa).

La organización trabaja en regiones en vías de desarrollo y en países en conflicto. En 2023 se enviaron a Ucrania 9 contenedores con alimentos, ropa o equipos médicos, que se unen a los completados para Siria y para la zona de Turquía asolada por el terremoto a donde llegaron 12 contenedores. El último envío de este año se ha preparado este mismo martes, 20 pallets de alimentos en conserva y productos de higiene con destino a Gaza, que intentarán hacer llegar con la ayuda de organizaciones del entorno, pese a la gran incertidumbre que hay en la zona. En su web, la ONG difunde en imágenes tanto las labores de preparación de sus envíos como el momento de la recepción.

El propio Gobierno de Navarra ha colaborado en ocasiones con la entidad, cediendo materiales retirados del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, como camas, camillas, mesillas o butacas en desuso que entidades como la ONG Ambala, las Hermanas terciarias Capuchinas, las Sirvientas de María o Salesianos han utilizado en países como Senegal, Camerún o Chad, entre otros.

Para llevar a cabo su trabajo, Ayuda Contenedores cuenta con un espacio en el barrio pamplonés de Etxabakoitz, con distintas naves para reparaciones, almacenado de material y área de oficina. En sus instalaciones recopila desde material sanitario (andadores, muletas, sillas de ruedas, camillas, ecógrafos, etc.) y educativo (libros, pizarras, pupitres, sillas, etc.) a equipos informáticos, electrodomésticos, menaje de cocina, herramientas (desde taladros a aperos de labranza o máquinas de coser), ropa, alimentos, mobiliario, vehículos (bicicletas, motos, tractores, etc.) o donaciones industriales, entre otros utensilios.

El premio 'Francisco de Javier' fue creado por el Gobierno de Navarra en 2009 para reconocer a personas, entidades e instituciones que, con la actividad que desarrollan fuera de la Comunidad foral, proyectan decididamente una imagen de Navarra como comunidad que contribuye al progreso, al bienestar y al perfeccionamiento de la sociedad.

El premio es concedido por el Ejecutivo foral a propuesta de su presidenta o de uno o varios de sus consejeros o consejeras. En esta ocasión, el proponente de la candidatura ha sido el vicepresidente Félix Taberna.

En sus primeras ediciones, el galardón 'Francisco de Javier' recayó en el rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza (2009), el cocinero lerinés Pedro Ábrego (2010), el matrimonio formado por el futbolista Ignacio Zoco y la cantante María Ostiz (2011) y el que fuera delegado del Gobierno de Navarra en Madrid, hasta la extinción de este cargo, Salvador Estébanez (2012).

También han sido distinguidos con este premio el psicólogo estellés Javier Urra (2013), el escritor Manuel Hidalgo (2014), el director de cine Montxo Armendáriz (2015), el restaurador azagrés Juan Miguel Sola (2016), el saxofonista y compositor Pedro Iturralde (2017), el químico, geólogo y glaciólogo estellés Adolfo Eraso Romero (2018) y al empresario de Oteiza, José María Zabala (2019). En 2020, no se concedió este premio por la situación de pandemia, en 2021 recayó en el arquitecto Francisco Mangado Beloqui y en 2022 en la cineasta Puy Oria.