Los órganos judiciales practicaron 24 lanzamientos en el segundo trimestre en Navarra, un 55,6% menos

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número total de lanzamientos practicados en Navarra en el segundo trimestre de 2026 fue de 24, un 55,6% menos que en el mismo periodo de 2025. Casi la mitad de los lanzamientos -20- fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que descendieron un 58,3% respecto de los llevados a cabo entre abril y junio del año anterior -48-, mientras que los restantes -4- se derivaron de ejecuciones hipotecarias (desahucios), que disminuyeron un 33,3%, ya que en el mismo trimestre de 2025 se realizaron 6.

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número de concursos presentados por personas físicas no empresarias en el segundo trimestre de este año en Navarra ascendió hasta 159, lo que supone un incremento del 16,1% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 137.

Asimismo, según este informe, entre abril y junio se elevaron un 357,1% los concursos instados por personas empresarias (32 frente a 7). Y, de igual forma, aumentaron en un 10% los concursos de personas jurídicas (empresas), 11 frente a 10.

En total, el número de concursos se elevó un 31,2% al registrarse entre abril y junio 202 frente a 154 en el mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, en dicho trimestre se han incoado 1.867 monitorios (procedimientos que sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos), frente a los 1.223 registrados entre abril y junio de 2025, lo que supone un incremento del 52,7%.

En la jurisdicción social, según este informe, el número de demandas por despido presentadas en el segundo trimestre de este año ascendió un 6,7% respecto al mismo periodo del año anterior (319 frente a 299).

Asimismo, los juzgados de lo Social recibieron entre abril y junio 289 reclamaciones de cantidad, 29 menos que en el mismo lapso de tiempo de 2025 (318), lo que determina una reducción del 9,1%.