Ortuzar espera que EH Bildu sea "lo suficientemente responsable y generoso" para favorecer la investidura de Chivite

Publicado 11/07/2019 13:15:27 CET

BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que EH Bildu sea "lo suficientemente responsable y generoso" como para favorecer la investidura de María Chivite como presidenta de Navarra.

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha afirmado que la investidura en Navarra está "muy encaminada" y la negociación se ha centrado en hablar de los contenidos del programa que el nuevo Gobierno llevaría adelante.

El líder jeltzale ha manifestado que, tras las fiestas de San Fermín, habría que establecer la "fórmula de gobierno mejor para sacar adelante ese proyecto" y, tras indicar que cree que será una fórmula de gobierno de coalición, espera que sea "un Gobierno lo más fuerte posible" teniendo en cuenta que no tendrá mayoría absoluta.

Ortuzar ha afirmado que aspiran a estar en el Gobierno "y ya lo sabe María Chivite, sabe de nuestra disposición" y el planteamiento de la dirigente socialista fue que "primero había que negociar el programa", algo que, según ha destacado, ya se ha hecho. "La semana que viene hablaremos de cuál es la fórmula y de la idoneidad de las personas para llevar adelante ese programa", ha señalado.

En relación a la posición de EH Bildu en la investidura y a si han hablado con ellos para que se abstengan, ha asegurado que es "algo que corresponde a la persona que va a ser investida como presidenta". "EH Bildu también puede tomar la decisión de abstenerse sin más porque lo que vendría, si no, sería un bloqueo político en Navarra y probablemente nos abocaría a una repetición de elecciones, que creo que es un escenario que nadie quiere", ha afirmado.

Ortuzar ha aludido a "la trampa de la derecha". "A ti te piden que no hables tú y que establezcas un cordón sanitario en torno a EH Bildu los que pactan con Vox, no creo que los que pactan con Vox puedan dar lecciones de democracia y de dignidad política a nadie", ha indicado el líder jeltzale, que ha precisado, en todo caso, que no están mediando para lograr su abstención.

El presidente del EBB del PNV ha afirmado que las relaciones "no son muy buenas" con EH Bildu e igual sería "contraproducente" su intervención porque "la pelea política en el País Vasco es sobre todo con EH Bildu".

No obstante, espera que EH Bildu sea "lo suficientemente responsable y generoso". "Arnaldo Otegi decía este domingo que ellos están dispuestos a favorecer con su abstención la investidura de Pedro Sánchez, si están dispuestos a favorecer la investidura de Pedro Sáchez, cómo no van a estar dispuestos a favorecer la investidura de María Chivite, es de cajón", ha concluido.