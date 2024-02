Otxandiano (EH Bildu) dice que para "afrontar los retos" de esta época es necesaria una "regeneración política"

Reclama "una gobernabilidad que realmente responda al mandato democrático que existe por parte de la sociedad"



El cabeza de lista de EH Bildu al Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado que "para afrontar los retos que nos presenta esta época" es necesaria una "regeneración política" y "un cambio de gobernanza".

Así lo ha indicado este miércoles en Pamplona, en declaraciones a Europa Press, antes de presentar su tesis política 'Begirada' junto al alcalde de la ciudad, Joseba Asiron.

Otxandiano se encuentra realizando una ronda de presentaciones de su ensayo político, que "recoge un análisis de cómo está Euskal Herria en general, muy centrado en la Comunidad Autónoma Vasca pero siempre con visión nacional, de cómo hemos llegado a este momento que creemos que es histórico -porque se están produciendo grandes cambios sociales, económicos, culturales-, de cuáles son los retos que tiene este país en la siguiente década, y cómo creemos que hay que afrontar esos retos políticos, qué gobiernos necesitamos, qué gobernanza, qué cultura política y demás", ha dicho.

Según Otxandiano, "este país llega de forma no tan buena, no estamos lo bien que podríamos estar para afrontar los retos que nos presenta esta época". "Y eso requiere de un cambio de gobernanza, de una forma de hacer política. Y aquí ya nos centramos mucho en la Comunidad Autónoma Vasca porque hay una coalición de gobierno, una gobernabilidad, que no se sustenta en un proyecto de país, que no responde a una visión a medio o largo plazo de lo que tiene que ser el desarrollo de la Comunidad Autónoma Vasca en base al mandato democrático que existe por parte de la sociedad, que es un mandato democrático por avanzar en políticas públicas más progresistas y en avanzar por mayores cotas de soberanía", ha apuntado.

A su juicio, "los últimos ya largos años creemos que llevamos en una rotonda en cuanto a lo que tiene que ser el avance hacia un nuevo estatus político y que se están haciendo políticas públicas menos progresistas de las que demanda la sociedad vasca".

"Creemos que estamos perdiendo oportunidades y que el país no avanza en función de sus posibilidades y capacidades, y que para eso hace falta una regeneración política, un cambio en la forma de hacer política y una gobernabilidad que realmente responda al mandato democrático que existe por parte de la sociedad y que se sostenga sobre un proyecto país con visión a medio y largo plazo", ha incidido.