Pablo Armendáriz, Carlota Ayensa y Gorka Fernández de Muniain, ganadores de la XIII Olimpiada de Dibujo Técnico de la UN

PAMPLONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Pablo Armendáriz, del colegio Irabia-Izaga (1º premio) y Carlota Ayensa (2º) y Gorka Fernández de Muniain (3º), del Colegio San Francisco Javier-Jesuitas Tudela, han resultado ganadores de la XIII edición de la Olimpiada de Dibujo Técnico organizada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

La entrega de premios del certamen, en el que participaron un total de 32 estudiantes de 12 centros educativos de Navarra, tuvo lugar en la Escuela de Arquitectura, coincidiendo con la celebración del IV Concurso Nacional de Estructuras, ha informado la UN en una nota.

La competición constaba de tres partes: en la primera, los estudiantes contestaron a unas preguntas tipo test sobre geometría métrica; en la segunda, debían completar tres ejercicios rápidos; y en la última, realizaron un ejercicio más complejo de perspectiva cónica.

El primer premiado, Pablo Armendáriz, de 18 años, fue uno de los pocos en terminar la tercera parte de la prueba y por eso se veía entre los cinco finalistas, pero no como ganador. "La primera parte me pareció bastante difícil", asegura. Tiene interés en estudiar Ingeniería y asegura que el dibujo técnico es la asignatura que más disfruta, "en la que las clases se convierten en un descanso". "Me gusta verlo en mi cabeza y después plasmarlo. Fue iniciativa mía participar en esta Olimpiada", comenta el alumno del colegio Irabia-Izaga.

En el acto también se reconoció al colegio San Francisco Javier-Jesuitas Tudela por tener el mayor número de alumnos con altas calificaciones en la Olimpiada y por su alta participación. El encargado de recoger el premio en representación del centro educativo fue el profesor Emilio Pérez. Los galardonados se llevaron un trofeo diseñado y fabricado en la propia Escuela de Arquitectura, así como un conjunto de libros sobre Arquitectura y distintos artículos del merchandising de la Universidad de Navarra.