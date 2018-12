La PAH exige que todos los pisos vacíos propiedad del Ayuntamiento de Pamplona se dediquen a vivienda social

Publicado 12/12/2018 18:29:05 CET

PAMPLONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha exigido al Ayuntamiento de Pamplona que todos los pisos de su propiedad "que están cerrados, sin ningún uso, se ocupen con un alquiler social".

La plataforma se ha concentrado este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para criticar la "situación intolerable de infravivienda" y reclamar el derecho a "una vivienda digna". "Estamos hacinadas en habitaciones en las que vivimos tres, cuatro o cinco personas, en pisos con otras gentes a las que no nos une ningún lazo familiar", ha remarcado. Los asistentes han coreado consignas como 'Una habitación no es un hogar' o 'Vivir dignamente es un derecho, no un privilegio'.

Ha cifrado en más de 60 las familias con una "emergencia habitacional grave" y ha asegurado que tienen más de 10 desahucios "inminentes".

La PAH ha asegurado que la respuesta del Gobierno de Navarra y el Consistorio pamplonés a su situación "no es suficiente" y han señalado que esperaban "unas políticas más decididas en vivienda pública" por parte del Ejecutivo foral.

Al Consistorio le han reclamado que "disponga todas las viviendas municipales, también las 57 que se reparten entre el antiguo edificio de la estación de autobuses y la situada encima del mercado del Ensanche, que pretende no rehabilitar aludiendo a que hará, no se sabe cuándo, una reforma íntegra de ambos edificios".

"No nos parece una valoración aceptable la de tener viviendas municipales vacías y cerradas mientras más de 200 familias con sus niños y niñas viven hacinadas, sufriendo desahucios un día sí y otro también", ha reprochado.

El colectivo ha destacado el "importante número de familias monoparentales, casi todas mujeres solas con hijos menores a su cargo, que se encuentran en una situación de no tener un hogar". A este respecto, ha considerado que en Navarra las administraciones públicas deben "visibilizar y cuantificar esta problemática de personas sin hogar y, en concreto, de mujeres sin hogar".

Igualmente, ha criticado que "no se les permite ser solicitantes de vivienda en Nasuvinsa salvo que entreguen la declaración de la renta de hace dos años con ingresos superiores a 3.000 euros". "Da igual que en 2017 hayan tenido ingresos suficientes y que actualmente, en 2018, también los tengan", ha añadido.

La PAH ha indicado que "muchas familias" no ven cumplido el derecho subjetivo a una vivienda contemplado en la nueva Ley de Vivienda de Navarra porque "la burbuja del alquiler sigue creciendo y además en las inmobiliarias se nos discrimina por género, racismo y pobreza".

Para la plataforma, la "única solución" pasa por "aumentar el raquítico parque público de alquiler que hay en Navarra". En este sentido, considera un "grave error" que desde el gobierno local y autonómico "se desista se un plan económico y de inversión para obtener vivienda usada ahora, antes que la nueva burbuja encarezca más los precios y en este momento donde los llamados Fondos Buitre y Socimis se están apropiando de una parte importante del parque inmobiliario en las ciudades".

Por otro lado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha pedido un Centro para realojos temporales y que en el albergue municipal de Pamplona "se pueden alojar personas solas pero no permite el alojamiento de niños y niñas menores de edad". "Un realojo temporal desde un desahucio hasta que se le busque una vivienda a la familia afectada es un recurso imprescindible y muy importante para el bienestar de las familias desahuciadas", ha subrayado.