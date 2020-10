Paloma Azcona y Fermín Tabar obtienen ex aequo el primer premio de la Cátedra Grupo AN por sus trabajos fin de estudios

Oihane Oneka recibió el segundo premio en este certamen centrado en los ámbitos agrario, agroindustrial y del cooperativismo

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra ha otorgado los premios a los mejores trabajos fin de estudios en el ámbito agrario, agroindustrial y del cooperativismo. El jurado decidió dar el primer premio ex aequo a los trabajos presentados por Paloma Azcona Casado y Fermín Tabar Liberal, quedando clasificada en segundo lugar Oihane Oneka Múgica.

Tras una primera evaluación de las candidaturas presentadas, el jurado convocó a los tres candidatos finalistas, que tuvieron que realizar el acto de exposición y defensa pública de sus trabajos. El primer premio, dotado con 2.000 euros, fue ex aequo para Paloma Azcona Casado (Grado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios) y para Fermín Tabar Liberal (Máster Universitario en Ingeniería Agronómica), que recibieron 1.000 euros cada uno.

El Trabajo Fin de Grado de Paloma Azcona llevaba por título 'Innovación en el tratamiento higienizante de ensaladas de IV gama', que son todas aquellas frutas y hortalizas que han sido sometidas a un procesado mínimo previo de selección, corte y lavado antes de ser envasadas. Por su parte, Fermín Tabar realizó su trabajo sobre el 'efecto de los tiempos de espera al sacrificio sobre los rendimientos en matadero en diferentes tipos de broiler' (el broiler es una variedad de pollo desarrollada específicamente para la producción de carne).

Oihane Oneka Múgica (Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural) obtuvo el segundo premio, dotado con 1.000 euros, por su trabajo 'Recuperación del patrimonio vitícola de la cuenca de Pamplona'.

El jurado estuvo compuesto por el presidente del Grupo AN y de la Fundación Grupo AN, Francisco Arrarás; la directora de la Cátedra Grupo AN, docente de la Universidad Pública de Navarra, Silvia Arazuri; y la directora de la Fundación Grupo AN y miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra, Maite Muruzábal.

La Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra, financiada por la Fundación Grupo Cooperativo AN, tiene como objetivo contribuir a la generación de conocimiento en las áreas de Ingeniería y Tecnología, Ciencias Básicas y de la Salud, Ciencias Económicas y Jurídicas, así como Ciencias Humanas y Sociales, centrándose en el desarrollo de actividades que apoyen la promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios, investigaciones y actividades tanto en el ámbito agrario y agroindustrial como en el cooperativo. Desde el año 2015, han desarrollado prácticas curriculares y trabajos fin de grado, 38 alumnos de las titulaciones de Ingeniería agronómica, Ingeniería industrial y Economía.