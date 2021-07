Pamplona lanza la campaña 'Me importas tú' para recordar que no hay Sanfermines y pedir responsabilidad

PAMPLONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Me importas tú. Recuerda, este año no hay Sanfermines. Cuida tu salud' es el mensaje de la campaña de comunicación impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona para recordar que este año no hay fiestas y pedir responsabilidad del 6 al 14 de julio.

Lo hace basándose en el estribillo de la canción del vídeo que acompañó el anuncio de la suspensión de las fiestas de este año. La canción 'Piel canela' y su conocido estribillo 'Me importas tú', refleja "la necesidad de priorizar, en estos momentos, lo verdaderamente importante, la salud y las personas", ha destacado el Consistorio en una nota.

'Piel Canela' es un tema de Bobby Capó, interpretado por Los Panchos y Eydie Gorme, del que se han obtenido los derechos de autor gestionados por Warner Chappel y el master cedido por Sony Music.

La campaña mantiene la línea de 2020 y que continuará este año con los hashtag #Sanfermines y #LosViviremos para incidir en que "no hay que perder la ilusión por las fiestas porque cuando todo pase, cuando se pueda, se vivirá de nuevo todo lo que significan los Sanfermines".

Desde el Consistorio han remarcado que la situación de la crisis sanitaria impide "la celebración de unas fiestas tan multitudinarias e internacionales como los Sanfermines", por lo que el Consistorio pamplonés ha optado por su suspensión. "La lucha contra el Covid-19 sigue siendo una prioridad mundial y los datos no permiten la organización de actos como los de los de esas fiestas", ha subrayado.

Los soportes para la campaña 'Me importas tú' son principalmente medios de comunicación, por lo que se han creado anuncios para prensa escrita, banners para medios online, materiales para redes sociales y un pequeño spot para televisiones.

A ellos se une el mupi digital municipal instalado en la plaza del Castillo que entre su información incorporará la campaña y la web www.pamplona.es con una página específica.

El objetivo de una campaña es enviar el mensaje de que hay que evitar situaciones que puedan llevar a rebrotes de la enfermedad y alargar así la crisis sanitaria.

En ese sentido, el Consistorio quiere recordar las recomendaciones básicas que no hay que olvidar la semana que viene, además de cumplir la normativa vigente que incluye la prohibición de realizar botellones.

Entre las recomendaciones se encuentran evitar las zonas con aglomeraciones; guardar la distancia y si no se puede, usar mascarilla; lavarse frecuentemente las manos y durante un minuto, y respetar el aforo indicado en cada establecimiento.

También recuerda que no son días para celebraciones en grupo ni saludos efusivos y que siendo responsables se pueden salvar vidas.