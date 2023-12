Pamplona recordará a los fallecidos en el encierro con adoquines conmemorativos en el punto donde fueron heridos

PAMPLONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El recorrido del encierro contará con una serie de adoquines especiales en recuerdo de las personas que han fallecido a lo largo de la historia de este evento. El Ayuntamiento de Pamplona quiere, a través de esta iniciativa, "mantener vivo el recuerdo de todas ellas".

La alcaldesa Cristina Ibarrola ha participado este miércoles en la colocación del primer adoquín del recorrido, en la cuesta de Santo Domingo. Allí falleció en 1969 el murchantino Hilario Pardo Simón. La placa recordará la fecha y su nombre. También se ha colocado la placa en recuerdo de Matthew Peter Tasio, fallecido el 13 de julio de 1995, en la plaza Consistorial. En total serán 16 los adoquines que se colocarán a lo largo de todo el recorrido, en memoria de las 16 personas que han perdido la vida en el encierro.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha considerado que "es un bonito proyecto, un merecidísimo homenaje para que estas 16 personas sean siempre reconocidas, recordadas en la memoria de todos y todas los pamploneses". "Lamentablemente, hemos tenido 16 personas fallecidas a lo largo de la historia y sentíamos que merecen una placa conmemorativa, un lugar, algo, que recordar para siempre", ha indicado.

Ha añadido la alcaldesa que "lo hacemos ahora porque pensábamos hacerlo justo a la vuelta de Navidades", pero se empiezan a colocar hoy "porque forma parte de uno de los proyectos que no queríamos que se quedaran en un cajón" tras la moción de censura que se debatirá este jueves en el Consistorio. "Me parece que es un merecido homenaje y la forma de no dar marcha atrás y de que se coloquen todos, de que no lo puedan parar, es empezarlo ya. Así que lo hemos tenido que adelantar un poquito en el tiempo, como ustedes saben por las circunstancias, pero contenta de hacer lo posible", ha apuntado.

El primer fallecido documentado fue Francisco García Gurrea, vecino de Falces, de 21 años, que fue corneado en el encierro del 7 de julio de 1910 a las puertas de la antigua plaza de toros de la ciudad, pero falleció el 21 de enero de 1911.

Las placas conmemorativas se instalarán en los puntos concretos del recorrido donde se produjo el alcance a los corredores fallecidos. En este sentido, se instalarán adoquines grabados con los datos de las personas fallecidas en la cuesta de Santo Domingo, en Mercaderes, en Estafeta, en el tramo de Telefónica, en el callejón y en la plaza de toros.

Entre las personas fallecidas, se encuentran seis vecinos de Pamplona y otros seis de otras localidades navarras. También hay un fallecido procedente de Badajoz, otro de Alcalá de Henares, uno de México y otro de Estados Unidos. El último fallecimiento a causa de una cornada fue el joven Daniel Jimeno Romero, de 27, natural de Alcalá de Henares, que fue empitonado en el tramo de Telefónica el 10 de julio de 2009. Junto al pamplonés Fermín Etxeberria Irañeta, de 63 años, y fallecido en 2003, son las únicas muertes registradas en el encierro en este siglo XXI.