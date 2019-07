Pamplona recuerda a la joven Nagore Laffage en el 11º aniversario de su crimen

Publicado 01/07/2019 20:01:22 CET

Asun Casasola, madre de la joven, desea que estos Sanfermines "no haya manadas, no haya Nagore, y que todo el mundo disfrute"

PAMPLONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Lunes Lilas, familiares, representantes políticos y ciudadanos han rendido homenaje este lunes en Pamplona a la joven Nagore Laffage con motivo del undécimo aniversario de su crimen en los Sanfermines de 2008.

El acto ha tenido lugar en el patio del Palacio del Condestable de la capital navarra, que se ha quedado pequeño para acoger a las decenas de personas que se han sumado al acto en recuerdo de la joven de Irun.

Fotografías de Nagore Laffage en camisetas de los asistentes y carteles con los lemas 'Sólo el sí es sí, ni una menos' y 'Contra las violencias machistas. Todos somos Nagore' recordaban a la joven en un homenaje en el que no han faltado las actuaciones musicales, representaciones teatrales o poemas.

Antes del inicio del acto, Asun Casasola, la madre de Nagore Laffage, ha afirmado que después de 11 años del crimen de su hija, "hay que seguir dando muchos pasos, saliendo a la calle y luchando por la igualdad" porque "poco a poco se va avanzando".

"Es despacito, me gustaría que fuese más rápido, pero por lo menos la víctima de La Manada ha tenido justicia", ha afirmado Casasola, después de que el Tribunal Supremo les haya condenado por violación y haya elevado sus penas a 15 años de cárcel.

La madre de la joven de Irun ha comentado a los periodistas que la sentencia de La Manada le "alivia" de alguna manera después de la "gran decepción" con la decisión de la Audiencia de Navarra. "Me llevé un chasco con la primera sentencia, no se puede ser tener una justicia como tuvo Nagore, que no tuvo nada", ha lamentado Casasola.

Ha afirmado así que está "muy contenta" de que la víctima de La Manada "haya tenido justicia y que salgan las palabras, si te asesinan es un asesinato y si te violan es una violación, no un abuso". "Va despacito pero vamos a cambiar, la sociedad navarra con Nagore se movilizó muchísimo, con La Manada fue otro empuje y después de 11 años estamos aquí. Soy una afortunada por todo el apoyo que tengo", ha resaltado.

Para Asun Casasola, "entre todos tenemos que cambiar esta sociedad para que tanto ellas como ellos puedan salir a la calle y disfrutar". Y ha esperado que estos Sanfermines "no haya manadas, no haya Nagore, y que todo el mundo disfrute y se lo pase bien, porque las fiestas son para eso".

UN AÑO "ESPECIAL"

Por su parte, en representación de Lunes Lilas, Tere Sáez ha afirmado que el homenaje de este año es "especial", ya que, según ha expuesto, tienen "claro" que si el crimen de Nagore Laffage se hubiese juzgado en la actualidad "tenemos claro que hubiera sido considerado asesinato porque hemos hecho un gran trabajo durante este tiempo".

Además, ha puesto en valor la sentencia del TS sobre La Manada y ha destacado que "por fin se haya dado la razón a todo un movimiento feminista que ha estado insistiendo en que no es abuso sino violación y que sólo el sí es sí".

En cualquier caso, Sáez ha remarcado que "queda mucho camino por recorrer", si bien "se ha hecho el más importante que es crear la conciencia, sensibilizar y entender qué significa la violencia sexual". "Hemos conseguido muchos recursos y protocolos, pero nos queda mucho por hacer, queda mucha formación en materia de género, poner recursos específicos para la atención de la violencia sexual y la educación sexual desde los cero años", ha apuntado.

De cara a las próximas fiestas, la portavoz de Lunes Lilas ha deseado que "hombres y mujeres vivamos las fiestas desde la plena libertad, pero también entendiendo que la libertad es para todas y que todo lo que hagamos sea consentido". También ha lanzado un mensaje "muy especial" para las mujeres que se acerquen a Pamplona, a quienes les ha asegurado que la capital navarra es "una ciudad de acogida, que va a ser segura y que si les pasara algo den la mano a la primera persona que pase a su lado porque van a tener una respuesta".