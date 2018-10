Un parlamentario de Podemos dice que su mujer quiere comprar una túrmix y el partido responde: "No nos representa"

Publicado 08/03/2018 16:21:17 CET

Se abstuvo en una votación sobre inteligencia artificial porque "mi mujer quiere comprar una túrmix y otro artefacto que lo barre todo"

PAMPLONA, 8 Mar.

Podemos ha condenado "absolutamente" las declaraciones "machistas" que este miércoles realizó durante el debate de una moción en el Legislativo foral el parlamentario Carlos Couso, que además ostenta el cargo de portavoz de Podemos en la Cámara, si bien la formación morada ha precisado que Couso no le "representa" y ya le pidió el acta de parlamentario hace algunas semanas.

En concreto, Carlos Couso manifestó durante una moción sobre inteligencia artificial: "Tendría que votar que no a este moción, pero es que sabe qué pasa, que tengo en mi casa estos días a mi mujer que quiere comprar una túrmix, que es un robot de cocina maravilloso, que dice que quita mucho tiempo y además quiere comprar otro artefacto que va por el suelo y lo barre todo. Son dos robots con los que yo espero no tener que tener muchas discusiones sobre ética y filosofía salvo que uno me haga el pato a la naranja hecho una porquería y el otro no barra". Por ello, justificó su abstención.

Tras ello, Podemos ha condenado "absolutamente las expresiones vertidas, que entendemos son machistas y no contribuyen a la generación de una igualdad efectiva y real que es la que reivindicamos y de la que es exponente nuestro apoyo a la huelga feminista de hoy".

Podemos ha señalado en una nota que "estas declaraciones no se corresponden con la postura pública y notoria que nuestra formación tiene con respecto a la reivindicación convocada por el movimiento feminista para este 8 de marzo".

Asimismo, ha apuntado que el Consejo Ciudadano de Navarra ya ha declarado con anterioridad que "esta persona no nos representa ni puede hablar por Podemos Navarra y en consecuencia le ha pedido públicamente que devuelva el acta".

Se da la circunstancia de que Carlos Couso es uno de los parlamentarios críticos con la dirección del partido que se han hecho con el control del grupo parlamentario en el Legislativo foral. De hecho, él mismo ostenta la portavocía de la formación morada, aunque el partido ha pedido el acta a todos los parlamentarios críticos.