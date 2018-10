El Parlamento da trámite urgente a las inversiones financieramente sostenibles para que sean aprobadas el 4 de octubre

Publicado 24/09/2018 12:15:42 CET

PAMPLONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han dado este lunes trámite urgente a la proposición de ley foral de inversiones financieramente sostenibles presentada por el cuatripartito, de forma que será debatida en lectura única en el pleno del próximo 4 de octubre.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra han reiterado que esta ley, que prevé destinar 113 millones de superávit a distintas inversiones, está avalada por la disposición adicional 116 de los Presupuestos Generales del Estado y han confiado en que el Gobierno central no ponga obstáculos para su aprobación.

Por su parte, UPN, PSN y PPN han respaldado en términos generales que se puedan materializar las inversiones, pero han reclamado que se haga con seguridad jurídica, aludiendo al hecho de que, según el Ministerio de Hacienda, Navarra no cumple la regla de gasto, es decir, no podría llevar a cabo estas inversiones salvo que finalmente reciba autorización para ello.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado, en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces, que "la legalidad se tiene que cumplir, esperamos que así sea y esperamos que no se nos venda humo, algo a lo que está acostumbrado el Gobierno de Navarra". Además, ha indicado que "cuando un Gobierno a ocho meses de las elecciones plantea un plan de inversiones evidentemente es una medida electoral", si bien ha dicho que "a nosotros nos parece bien cualquier inversión en Navarra, pero también las inversión que UPN acordó con el Gobierno de España y que están incluidas en los Presupuestos Generales del Estado". En este sentido, ha hecho un llamamiento al Gobierno foral, al central y al Partido Socialista a que trabajen para su ejecución.

Por parte de Geroa Bai, Koldo Martínez ha considerado que el plan de inversiones está avalado por la disposición adicional 116 de los Presupuestos del Estado y ha esperado que el Gobierno central "responda por fin a todas las solicitudes que le ha hecho el Gobierno de Navarra" respecto a estas inversiones. Según ha dicho, "se ha hablado con personas relevantes de la ejecutiva federal del PSOE, donde hay algún navarro -en referencia a Santos Cerdán-, y desde Madrid todavía no se ha respondido". "Da la sensación de que el PSOE, en estos cien días de Gobierno, ha estado más preocupado de otras cosas que de hacer política de verdad", ha indicado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha destacado que el plan de inversiones "viene a dar respuesta, aunque sea parcial, a las necesidades de inversiones en educación, sanidad, obras públicas o banda ancha" y supone "solucionar la situación que se produjo tras años en los que la inversión pública había caído a mínimos históricos". "Lo único que pedimos es que nadie ponga palos en la rueda a este proyecto. Hay una interpretación jurídica y política que permite y avala la realización de esas inversiones y no es precisa la autorización expresa del Estado", ha asegurado.

El portavoz de Podemos-Orain Bai, ha afirmado que la proposición de ley "cumple todo lo dispuesto por la ley de estabilidad presupuestaria", pero ha indicado que, si no fuera así y el Estado no diera autorización, "habría que denunciar que la responsabilidad recae sobre el Gobierno de supuesto cambio de Pedro Sánchez, por no haber introducido los cambios necesarios".

EL PSN SE OFRECE A "FACILITAR" EL DIÁLOGO

La portavoz del PSN, María Chivite, ha considerado que el plan de inversiones es "necesario" para Navarra y se ha mostrado abierta a "facilitar las negociaciones o diálogos" entre los Gobierno foral y central para que pueda salir adelante. "Lo único que pedimos es que esta inversión cumpla con todos los requisitos legales, que no sabemos si se cumplen o no. Queremos que salga adelante y si hay algún problema que se desatasque. No sabemos si el Gobierno no ha cumplido con los objetivos de la ley de estabilidad presupuestaria o si simplemente hay diferencia de criterio contable, que suele pasar. Hay que dialogar y solucionar esto para que la iniciativa salga adelante", ha indicado, para señalar que "el Gobierno de Navarra no nos ha pedido absolutamente nada a nosotros". "Hablaremos con el Ministerio de Hacienda y con el presidente del Gobierno. No sé si la presidenta Uxue Barkos ha llamado al presidente Pedro Sánchez", ha afirmado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha considerado "muy adecuada cualquier inversión que sea buena para Navarra, y estas inversiones, como cualquier otra, lo son, pero cuando alguien va a hacer este tipo de inversiones hay que hacerlas con todas las garantías". Así, ha planteado que la aprobación de la ley se debería haber retrasado hasta contar con la autorización necesaria y ha afirmado que el trámite urgente es "una gran irresponsabilidad". Además, ha dicho que el superávit del que dispone Navarra no obedece a la gestión del Gobierno foral, sino a la negociación de la aportación de la Comunidad foral al Estado.

Finalmente, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha confiado en que "no haya ningún problema por parte del Gobierno del PSOE" para que se materialicen estas inversiones, que ha considerado que están "plenamente justificadas" y con "un indudable contenido social". "El dinero existe, porque se ha hecho una reforma fiscal que proporciona más recursos a la Hacienda foral y porque se ha hecho una buena negociación del Convenio Económico", ha resaltado, para afirmar que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez "pusiera problemas se estaría comportando como el Gobierno del PP".