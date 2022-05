El Parlamento foral aprueba la ley para mantener al profesorado de religión con el apoyo de NA+ y Geroa Bai

PAMPLONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la proposición de ley foral presentada por Navarra Suma por la que se garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de Navarra. La iniciativa ha contado con el apoyo de Navarra Suma y Geroa Bai, mientras que han votado en contra PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

Un informe del Consejo de Navarra ha dictaminado que la ley presentada inicialmente por Navarra Suma no se ajustaba a la legislación vigente, pero sí plantea que el Parlamento tiene capacidad para decidir sobre la continuidad de los puestos de trabajo de los docentes.

Así, tras este informe, Navarra Suma y Geroa Bai han pactado una enmienda que establece que la Administración educativa podrá ejercer su facultad de organizar la actividad docente de este profesorado "en cuanto a sus actuales puestos de trabajo y destino".

El parlamentario de Navarra Suma Pedro González ha explicado que con esta enmienda se reconoce a la Administración la capacidad de "reubicar al personal y asignarle otras funciones, pero siempre garantizando su puesto de trabajo y la jornada y retribución que ya tenían".

Pedro González ha afirmado que esta ley es "un acto de justicia" con el profesorado de religión y ha asegurado que "esta cuestión se debería haber resuelto en la esfera de lo laboral, en una negociación entre la representación de los trabajadores y el departamento de Educación". "Proponemos esta ley a la vista que el departamento sigue haciendo oídos sordos al colectivo", ha asegurado.

Sobre el dictamen del Consejo de Navarra, ha señalado que el informe no es unánime, sino que "tres de los cinco consejeros han dictaminado que no todo el contenido de la ley es acorde a nuestras competencias pero dos han considerado lo contrario". "Navarra tiene competencia plena para garantizar por ley al profesorado de religión el mantenimiento de su puesto de trabajo. Creemos firmemente que no se exceden las competencias de Navarra porque la ley incide en la capacidad para cambiar el contrato de una persona y no aspectos sustantivos de la regulación laboral", ha afirmado.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha censurado que no ha habido "ninguna negociación por parte del departamento con este colectivo frente al recorte de la asignatura, lo que habla muy mal de la falta de respeto a los trabajadores". "No han dado opción de negociar. Hemos demandado una salida negociada, pero la ausencia de negociación, unida a la nula voluntad del departamento de atajar esta cuestión con garantías para el colectivo, no deja otra vía que utilizar la potestad de este Parlamento para impulsar una propuesta que obliga a diseñar una solución para este personal indefinido, sin precarizar al límite a este colectivo", ha afirmado. Además, ha defendido que conocer el informe del Consejo de Navarra les ha permitido acudir al debate con "una posición más firme, más rotunda, más pulida, más ajustada a derecho y más clara".

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha afirmado que esta ley es "absolutamente ideológica" y ha explicado que "ya avanzamos que esta proposición podría no ser ajustada a la legalidad y el informe del Consejo de Navarra es más que esclarecedor, la ley no se ajusta a la legalidad". "Se pretende estabilizar a un profesorado que va a perder carga lectiva, situación que ya se ha dado en otras ocasiones, como cuando se redujo la carga de filosofía y los profesores perdieron sus contratos. Esta ley utiliza al colectivo de profesores de religión para ir en contra de la nueva ley educativa y para ello no duda en utilizar normativa con visos de inconstitucionalidad, lo que siempre hace la derecha con los trabajadores, utilizarlos para ir en contra de todo", ha asegurado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que con la aprobación de esta ley "se comete una chapuza y a la vista de la enmienda que se ha planteado estamos en un callejón sin salida" ya que, según ha considerado, la ley "dice una cosa y la contraria". "Ya dijimos que resultaba muy dudoso que el Parlamento pudiera obligar al departamento de Educación a que, por encima de las necesidades y de la planificación general de los centros, se mantenga el cien por cien de los contratos del profesorado de religión reduciendo la carga lectiva. No es serio", ha dicho, afirmando que su grupo es partidario de que se pueda abordar la situación de este colectivo "con criterios claros y transparentes, sin realizar agravios hacia otros colectivos, y para eso el departamento de Educación podía hacer lo que estaba en su mano para escuchar".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha afirmado que, con el rechazo a esta ley, su grupo es "coherente con sus postulados, queremos una educación pública y laica, y es coherente con el compromiso adquirido en el programa electoral y con el compromiso adquirido con los diferentes partidos que conformamos el Gobierno de Navarra. "De esta ruta no nos van a sacar", ha asegurado. Además, ha considerado que la enmienda presentada por Navarra Suma y Geroa Bai "empeora más el tema porque se contradice lo que propone la ley con lo que propone la enmienda, la chapuza va a más".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha rechazado igualmente la ley y ha señalado que "es un despropósito que se esté utilizando a este colectivo con una ley que no le favorece en absoluto, más bien todo lo contrario". "Algunos grupos están utilizando a un colectivo dándoles una solución que es imposible. Esta proposición no les beneficia en absoluto. Auguro que va a haber dificultades enormes", ha asegurado.