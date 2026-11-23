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PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional por la que la Cámara se compromete a "seguir impulsando la prevención y detección de las violencias contra las mujeres, a garantizar y mejorar la atención especializada y a reforzar la coordinación entre los recursos y sistemas implicados", presentada por la Presidencia. Previamente, la declaración ha sido rechazada en la Junta de Portavoces, con el voto en contra de Vox.

La declaración institucional aprobada señala además que la Mesa del Parlamento foral continuará "avanzando en la accesibilidad territorial y en la eliminación de las barreras de acceso, promoviendo procesos de recuperación, autonomía y reparación que permitan a las mujeres desarrollar proyectos de vida libres de violencia".

Asimismo, reafirma su "más rotundo rechazo" a todas las formas de violencia contra las mujeres y su "firme compromiso" para avanzar en la eliminación de cualquier manifestación que vulnere su vida, su libertad o su dignidad. Con ello, añade, rinde "homenaje y reconocimiento a todas las mujeres que han sufrido violencia" y reafirma su compromiso con el derecho a una vida libre de violencias.

Finalmente, la Cámara invita a toda la ciudadanía a implicarse activamente y a participar en los actos organizados con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Por otro lado, la Junta de Portavoces del Parlamento ha rechazado una declaración institucional presentada por Vox para que la Cámara manifestara "la necesidad de poner fin al modelo de protección de las mujeres basado en la ideología de género y sustituirlo por un sistema eficaz centrado en la víctima, revisando los errores del sistema de protección a las mujeres maltratadas, corrigiendo las graves deficiencias detectadas y auditando externamente el uso de los fondos públicos destinados a políticas de igualdad, priorizando la seguridad, la prevención y la protección real de las mujeres". UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra; y el PPN se ha abstenido.

El texto rechazado pedía "acabar con las políticas de puertas abiertas que han importado inseguridad y culturas incompatibles con la dignidad de la mujer; restableciendo el control de nuestras fronteras y garantizando la protección de las familias españolas frente a la violencia y la delincuencia importada". "Deben expulsarse de territorio nacional todos aquellos extranjeros que cometan delitos contra las mujeres o que pretendan imponer culturas o costumbres que atenten contra su dignidad o sean incompatibles con la civilización occidental", añadía.

También se solicitaba en la declaración de Vox "proceder a redirigir los recursos públicos actualmente destinados a asociaciones ideologizadas hacia la atención directa a las víctimas y el refuerzo policial y judicial". "Los fondos deben emplearse en la prevención, el control, la persecución y la protección efectiva de las mujeres, dado que los datos oficiales evidencian un incremento sostenido de las agresiones sexuales y la reincidencia de numerosos delincuentes liberados por leyes ideológicas fallidas", indicaba.

También pedía "superar todas las leyes ideológicas que permitan a un hombre acceder a espacios de intimidad femeninos, competiciones deportivas o plazas públicas reservadas a mujeres alegando autopercepción de género; así como toda normativa basada en la ideología de género que niegue el sexo biológico y atente contra la seguridad y los derechos de las mujeres españolas".

Finalmente, proponía "acabar con el gasto político improductivo y con la financiación pública a asociaciones, entidades o campañas que usen a las mujeres con fines partidistas procediendo a la supresión de subvenciones ideológicas y destinando esos fondos a reforzar los servicios públicos, la seguridad, la protección de las víctimas y el apoyo real a las mujeres españolas".