El Parlamento foral pide que se incorpore la perspectiva LGBTIQ+ en la planificación de las políticas sociales

Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes una moción presentada por EH Bildu por la que se insta al Gobierno foral a "incorporar la perspectiva LGBTIQ+ en el diagnóstico, planificación y desarrollo de las políticas sociales de competencia foral, con el fin de evitar discriminaciones mediante la definición de medidas preventivas en el ámbito de la acción social".

La resolución ha contado con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN y PPN se han abstenido (Vox no ha participado en la sesión).

La moción aprobada incluye un segundo punto en el que se emplaza al Ejecutivo foral a "proporcionar a todos los profesionales de la red foral de servicios sociales una sensibilización y formación básica en materia de igualdad de trato y no discriminación y derechos LGBTIQ+".

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de Navarra a "integrar la perspectiva de diversidad sexual y de género en la planificación y gestión de los recursos de atención social (infancia, adolescencia, discapacidad, personas mayores, personas en situación de sinhogarismo), garantizando la no discriminación y el respeto a la identidad y orientación, y a poner en marcha un protocolo específico de respeto a los derechos del colectivo LGTBIQ+".