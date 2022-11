El Parlamento foral rechaza crear una comisión de investigación sobre contratos para la compra de mascarillas

PAMPLONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves crear una comisión de investigación o especial sobre la compra de mascarillas y material sanitario mediante diversos convenios y contratos, que había sido solicitada por Navarra Suma.

La propuesta ha obtenido el respaldo del grupo proponente, NA+, frente al rechazo de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y la abstención de EH Bildu.

Durante su intervención, la parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha destacado que hay "sombras sin esclarecer" que el Ejecutivo foral "se empeña en tapar a toda costa". "Llevan la culpa escrita en la cara", ha afirmado Ibarrola, que ha añadido que desde NA+ seguirán trabajando "para desenmascarar todo lo que pretenden ocultar". En este sentido, ha considerado que "no hay justificación posible" para el hecho de que el Gobierno "consintiese dejar almacenadas sin utilizar 1,7 millones de mascarillas y haya conseguido echar a la basura 1,8 millones de euros que salen del bolsillo de la gente".

Por parte del PSN, la parlamentaria Ainhoa Unzu ha remarcado que "lejos de buscar una solución", Navarra Suma pretende "hacer una mera utilización buscando, como siempre, el máximo rédito político". Unzu ha asegurado que "el Gobierno ha respondido a todas y cada una de las explicaciones que se les ha solicitado" pero NA+ "sigue hoy acusando de oscurantismo y falta de transparencia". De esta forma, ha afirmado no entender para qué solicitan desde Navarra Suma esta comisión de investigación, "porque ya tienen escrita la sentencia". "La tenían escrita muchísimo antes de haberse celebrado ni una de las siete comparecencias", ha añadido.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha considerado que durante dos meses los grupos han obtenido "toda la información que hemos querido y toda la que hemos requerido". "Otra cuestión muy diferente es que nos haya satisfecho o no, que haya cubierto las expectativas que todos y cada uno nos habíamos conformado, que nos hayan gustado más o menos, mucho, poco o nada, pero eso es otra historia, porque nos ha pasado a todos", ha apuntado. De esta forma, ha indicado que NA+ "pretende seguir seguir haciendo sangre hasta que alguien se desangre" a costa de una pandemia "exclusivamente por electoralismo". Asimismo, ha criticado que desde NA+ busquen ahora "la colaboración de EH Bildu, aquellos con los que nunca se sentarían a negociar".

En nombre de EH Bildu, el parlamentario Adolfo Araiz ha considerado que hay cuestiones para las que no es necesaria una comisión de investigación, sino que "hay que exigir" al Ejecutivo que aporte las explicaciones políticas "que no ha dado todavía y que no va a dar en una comisión de investigación". A su juicio, NA+ "quiere crear más confusión de la que ya existe" y pretende "mezclar acuerdos y contratos que no tienen nada que ver entre sí". "No les vamos a regalar un instrumento político de estas características", ha manifestado Araiz, que ha pedido que "no cuenten con EH Bildu" para "utilizar la falta de claridad en determinadas cuestiones para obtener rédito electoral".

El portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, ha considerado que no se ha "ocultado información". "Con siete comparecencias e informes, en cuanto a información, la tenemos y disponemos de ella. Otra cosa es que las conclusiones y las expectativas no hayan sido las que usted tiene. Usted tiene clara cuál es su conclusión, que todos son culpables y que todos somos cómplices", ha dicho a Ibarrola, tras añadir que "si no están de acuerdo con las conclusiones, solo les va a quedar acudir a los tribunales".

Por último, la portavoz parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que, aunque la operación de compra de mascarillas es "un desastre se mire por donde se mire" y que "esta situación exige determinar responsabilidades políticas", información "no falta" y "no hace falta una comisión de investigación" porque no cree que sea "la solución para esta cuestión". "Creo que esto va a acabar en los juzgados, pero lo que no va a acabar en los juzgados y lo que le corresponde a este Parlamento es abordar ese reconocimiento y exigencia de responsabilidades políticas en decisiones políticas que se tomaron en determinados momentos", ha indicado.