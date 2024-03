El Parlamento foral ve "necesario" que se estudien "todas las vías" para "hacer efectivo" el traspaso de tráfico

Ha aprobado, con los votos en contra de UPN, PPN y Vox, una moción presentada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin



PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles una moción en la que se considera "necesario" que el Gobierno foral estudie "todas las vías posibles para revertir la situación provocada" tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el traspaso de tráfico y hacer "efectivo" dicho traspaso. El texto, formulado por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ha contado con el apoyo de los grupos proponentes y el voto en contra de UPN, PPN y Vox.

En un primer punto, el Parlamento, "en coherencia con la interpretación sostenida por los servicios jurídicos de la propia Cámara", destaca que no comparte la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2024 que anula el traspaso de tráfico "por ser contraria a los derechos históricos de la Comunidad foral amparados por la Constitución y la Lorafna, así como por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo".

En consecuencia, considera "adecuada" la vía de Real decreto para el traspaso de las funciones y servicios de tráfico y circulación de vehículos a motor a Navarra.

En un segundo epígrafe, la Cámara considera "necesario" que, "en cumplimiento del acuerdo unánime de la Junta de Transferencias de 22 de marzo de 2023, se estudien por parte del Gobierno de la Comunidad foral todas las vías posibles para revertir la situación provocada por este pronunciamiento judicial y hacer efectivo el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad foral de Navarra en materia de tráfico y vehículos a motor en los términos recogidos en dicho acuerdo".

En tercer lugar, el Parlamento "reafirma su compromiso con el autogobierno de Navarra, considerando que la de tráfico y seguridad vial constituye una competencia reconocida a Navarra en la Lorafna y amparada por la Constitución como derecho histórico".

UPN, por su parte, había presentado una enmienda de sustitución, que ha sido rechazada, en la que el Parlamento mostraba su respeto a "la división de poderes consagrada en la Constitución Española y, en consecuencia", acataba la sentencia del Tribunal Supremo. Además, destacaba el "compromiso de la Cámara con el Amejoramiento del fuero, dentro del marco constitucional vigente".

Por otro lado, señalaba que "al no ser la sentencia recurrible", el Parlamento de Navarra consideraba "necesario" que el Gobierno de Navarra impulsase "las vías legales posibles para revertir la situación provocada" y "hacer efectiva la asunción en exclusiva de la competencia", de modo que, "bajo el liderazgo de la Policía Foral, los servicios de vigilancia en carretera se presten de forma conjunta entre la Guardia Civil y la policía de Navarra".

En nombre de UPN, su portavoz, Javier Esparza, ha considerado que este texto, que ya fue presentada en una Mesa y Junta del Parlamento, "lo que rompe es el consenso". Tras subrayar que "hay que respetar las sentencias del Supremo, nos gusten o no nos gusten", ha criticado que la moción "cuestiona al Tribunal Supremo". Esparza, que ha añadido que "da la sensación de que hay personas que creen que sólo se puede defender el régimen foral a su manera, y esto no es así", ha asegurado que "nosotros defendemos el régimen foral, queremos la competición exclusiva, pero queremos que esa prestación de ese servicio se haga entre la Policía Foral y la Guardia Civil, liderado por la Policía Foral".

En nombre del PSN, Ramón Alzórriz ha remarcado que "esta moción lo que pretende es respaldar desde este Parlamento también la decisión y la postura que tiene el Gobierno de Navarra", y "defender el autogobierno de Navarra, el régimen foral y, por tanto, también la Constitución, que es donde está integrada la Lorafna, nuestra ley más importante".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha incidido en que "no nos gusta la sentencia" y "no nos gusta que, además, se esté creando en algunos órganos judiciales una especie de brunete judicial contra determinados aspectos del autogobierno, no sólo de Navarra, no sólo del País Vasco, no sólo de Cataluña, y pensando que los jueces son absolutamente impolutos a la hora de poder recibir críticas". "Evidentemente que tienen que ser sometidos también a críticas, más allá de que tengan sus funciones", ha dicho.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha justificado la relevancia de esta moción argumentando que era "necesario" que este Parlamento mostrase "una posición al respecto de una cuestión tan importante y tan troncal como esta". Además, ha considerado que la sentencia supone "un ataque directo a los derechos históricos de Navarra" y que "parece que se ponen entredicho, a pesar de los antecedentes, los informes jurídicos" al respecto.

El portavoz del PPN, Javier García, ha manifestado que se trata de una moción "absolutamente oportunista" y que "pone en un compromiso al propio Partido Socialista, después de haber escuchado a la propia presidenta del Gobierno de Navarra" afirmando que "no criticaba" y que "respetaba" la sentencia. "Ahora plantean, parece ser, todo lo contrario", ha criticado. Ha añadido García que la sentencia "anula una chapuza" y que el PP hará "todo lo posible" para que dentro del acuerdo que pueda llevar a cabo el Gobierno de Navarra con el Gobierno de España haya "un acuerdo de vigencia siempre de la labor y del trabajo de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra".

Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha coincidido en que "era urgente y sigue siendo urgente que este Parlamento realice un pronunciamiento claro y contundente en defensa del autogobierno y también en defensa de estas competencias de tráfico como unas competencias y como unos derechos históricos de nuestra comunidad". "Esta moción es importante para nuestra comunidad, es importante para este Parlamento y es importante para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra", ha dicho.

El parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha subrayado que la moción, "aparte de oportunista, entendemos que es casi capciosa, ambigua y dirigida" y que es una pantalla de humo "ante un fuerte revés judicial". Tras mostrarse "a favor de esta sentencia", ha apoyado "que la competencia sea exclusiva de la Guardia Civil, como ha sido hasta ahora".