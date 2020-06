El Parlamento insta al Gobierno foral a abaratar la matriculación del curso 2020/21 en la UPNA

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento ha aprobado este jueves, con los votos a favor de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E y la abstención de EH Bildu, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a que, "una vez eliminado el sistema de horquillas por parte del Ministerio de Universidades, el precio de matriculación para el curso 2020/21 en la UPNA sea menor que el del curso 2019/20, yendo al precio mínimo en caso de que se establezca un sistema de precios máximos y mínimos".

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, por unanimidad, se emplaza al Ejecutivo foral a que, "para aquellas asignaturas que se han visto afectadas en este semestre por la crisis del Covid- 19, si hay alumnos de la UPNA que por diversas circunstancias tienen que volver a matricularse de ellas el próximo curso, fije el precio de las segundas y terceras matrículas de dichas asignaturas al precio de primera".

Sin ningún apoyo adicional, con la oposición de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, han decaído los otros dos epígrafes contenidos en el texto original. El primero, propugnaba "modificar la convocatoria de becas para estudios universitarios, aumentando dicha partida en al menos 500.000 euros, revisando los requisitos económicos para favorecer a las familias que más lo necesiten y que dicha beca sea complementaria con la del Ministerio (que no se descuente de la beca concedida por el Gobierno de Navarra la cantidad aportada por el Ministerio, tal y como sucede a día de hoy)".

El segundo abogaba por "modificar los porcentajes del pago fraccionado de matrícula para los planes de estudio de Grado y Máster, pasando a ser así: el primero del 20% del importe total, en el plazo que se indique en la carta de pago de la matrícula; el segundo del 20% del total, entre los días 15 de octubre y 5 de noviembre de 2020; el tercero del 30% del total, entre los días 14 de enero y 4 de febrero de 2021; y el cuarto del 30% del total, entre los días 8 y 29 del mes de abril de 2021".

EH Bildu ha presentado una enmienda de modificación, no aceptada por Navarra Suma, titular de la iniciativa, dirigida a modificar las bases de la convocatoria para incluir en el apartado de Ayuda extraordinaria "un requisito adicional que contemple a aquellas unidades familiares cuya situación económica se haya visto condicionada por la crisis del Covid-19".

Para este grupo, "el precio de las segundas y terceras matrículas se fijaría al precio de las primeras", gozando también de mayores facilidades -mismos porcentajes y fechas que Navarra Suma- en el abono de los porcentajes de pago fracccionado". Además, en este caso con carácter general, se proponía "regresar a lo largo de la legislatura a los niveles de tasas de 2011-12, teniendo en cuenta el incremento del IPC y del gasto de personal universitario (23%)".

No ha sido admitida a trámite, debido a la oposición de Navarra Suma, una enmienda in voce suscrita por EH Bildu, PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, de contenido similar a la registrada en solitario por EH Bildu. Su admisión, dado que no se limitaba a subsanar errores o incorrecciones técnicas, requería que ningún grupo se opusiera (art. 197.4), ha precisado el Parlamento.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por Navarra Suma se remite a la gravedad de la crisis económica y social originada por el Covid-19 para demandar la adopción de medidas extraordinarias dirigidas a evitar el abandono de los estudios por razones pecuniarias derivadas de la pandemia.

Así, tras ponerse en valor el esfuerzo del estudiantado por adaptarse a las clases telemáticas y al nuevo sistema de evaluación, se insiste en la obligación de facilitar el abono de las matrículas del próximo curso, dada la disminución de ingresos que padecen numerosas familias.