El Parlamento de Navarra aprueba por unanimidad prorrogar el Plan de Inversiones Locales para 2020

Publicado 16/01/2020 14:53:06 CET

PAMPLONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves por unanimidad el proyecto de ley foral de prórroga del Plan de Inversiones Locales (PIL) para 2020, que permitirá atender proyectos que han quedado en reserva dentro del plan 2017-2019 y actuaciones de emergencia.

Para defender el proyecto de ley, el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha remarcado que "resulta necesario prolongar la vigencia del plan hasta la aprobación de uno nuevo" y ha explicado que el nivel de ejecución presupuestaria del PIL es del 80% respecto al total de compromisos iniciales.

Ha recordado Ciriza a los grupos parlamentarios que para el nuevo PIL "es necesario tener un nuevo Presupuesto aprobado" y les ha expresado el agradecimiento del departamento por su apoyo a este proyecto de ley.

En concreto, la prórroga del PIL permitirá a las entidades locales terminar las obras que tienen iniciadas, así como incluir nuevas obras que estaban en reserva. De este modo, se podrán atender otras actuaciones teniendo en cuenta el orden de prioridades de las inversiones que habían quedado en reserva y asumir solicitudes de actuaciones de reserva.

Hasta la aprobación de un nuevo PIL se prolongará el plan vigente, de forma que permita autorizar, imputar compromisos y realizar pagos relativos a todas las inversiones financiables del actual Plan de Inversiones Locales.

En el turno de los grupos, Yolanda Ibáñez, de Navarra Suma, ha remarcado que ellos ya dijeron que este plan "no cumplía las expectativas y que era escaso en plazo" y ha destacado que "hoy con esta propuesta así se pone de manifiesto". "Esta ley nació con problemas y sin acuerdos", ha afirmado la representante de NA+, para quien "si no se hubieran hecho chapuzas hoy no tendríamos que estar ampliando este plan". En todo caso, ha señalado que "por responsabilidad y por apoyar a las entidades locales" votan a favor de la prórroga.

Por parte del PSN, Ramón Alzórriz ha considerado que "nadie puede sacar pecho" en lo referente a los planes de inversiones locales, ya que, según ha dicho "todos los grupos tenemos que asumir nuestra parte de culpa", y ha apostado por "trabajar en un nuevo plan". Sobre la prórroga planteada por el Gobierno foral, ha destacado que va "en beneficio de todas las entidades locales".

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona también ha apoyado la prórroga del plan porque "permite poder ejecutar obras en reserva y atender posibles obras de emergencia que puedan surgir en los próximos meses". Ha defendido este PIL impulsado en la pasada legislatura frente al aprobado por el Gobierno de UPN y ha apostado por que "las entidades locales reciban una financiación suficiente".

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha querido dejar claro que este proyecto "es una prórroga, no es dinero nuevo que se añade" al plan" y ha apostado por que "se busque una solución política y jurídica para que el fondo que se ha hurtado a las entidades locales" se pueda utilizar.

En representación de Podemos, Ainhoa Aznárez ha rebatido las declaraciones de la representante de NA+ y ha sido crítica con los planes aprobados por Gobiernos de UPN, que "no llegaban" a las entidades locales. En su opinión, "no ha sido un error sólo" del anterior Gobierno y ha apostado por "acompañar y acompañar la labor del Ejecutivo con la labor de las entidades locales".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado "totalmente justificada por necesaria" la prórroga del plan y ha afirmado que "es evidente que hay que actuar sobre las causas que han impedido que a estas alturas no estén todas las obras y acciones finalizadas". "Hay que dar una solución para que esto en el nuevo PIL no vuelva a suceder", ha concluido.