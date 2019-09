El Parlamento de Navarra elige el jueves al senador autonómico todavía sin acuerdo entre los grupos

Publicado 23/09/2019 13:12:39 CET

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra elegirá el jueves al senador autonómico, un puesto al que optan Arancha Arias, de Navarra Suma, Koldo Martínez, por Geroa Bai, e Iñaki Bernal, de Izquierda-Ezkerra.

Todavía no hay acuerdos definitivos entre los partidos políticos, así que ningún candidato tiene garantizadas las mayorías necesarias para acceder al cargo.

Arancha Arias cuenta con los 20 escaños de Navarra Suma y Koldo Martínez tiene asegurados los 9 de su grupo y los 11 de PSN. Por su parte, el candidato de Izquierda-Ezkerra, que inicialmente aspiraba a sumar apoyos basándose en el acuerdo que suscribió su formación junto con Geroa Bai, EH Bildu y Podemos para concurrir a las pasadas elecciones generales, ahora ha quedado sin apoyos claros con la convocatoria de nuevos comicios, que hace expirar definitivamente el anterior acuerdo.

La portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "hemos presentado un candidato como senador autonómico y el próximo jueves votaremos en consecuencia, entendemos que con la garantía suficiente para ver a Koldo Martínez en la Cámara Alta".

Uxue Barkos ha señalado que Podemos, cuyo apoyo, sumado al del PSN, bastaría a Geroa Bai, "dijo que trabajarían por permitir una representación" que no recayera en Navarra Suma. "Veremos también si I-E mantiene la candidatura, no vamos a estar presionando en ello. Si la retiraran, nos gustaría contar con el apoyo de quienes son socios en tantas materias", ha apuntado.

Por su parte, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha reconocido que "ya no hay ningún acuerdo" vigente que pudiera hacer sumar apoyos a I-E aunque ha explicado que todavía no ha fijado posición. "No puedo decir si vamos a apoyar a Geroa Bai, no hemos decidido si retirar nuestra candidatura", ha apuntado, para considerar además que es "inapropiado elegir al senador autonómico cuando el Senado esté disuelto".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha explicado que su grupo va a esperar "hasta el último día para ver qué movimientos hacen los grupos que proponen a sus candidatos, nos mantendremos ahí a la espera de que se pueda llegar a un acuerdo". Ha pedido a Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra que "valoren cuál es la parte más fáctica para llevar un senador progresista al Senado".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha explicado que la formación abertzale decidirá esta semana su posición, señalando que, con la convocatoria de nuevas elecciones, expira el acuerdo suscrito previamente con Geroa Bai, Podemos e I-E. "EH Bildu a partir de mañana no tiene compromiso con nadie y lo lógico sería el voto en blanco", ha apuntado.