El Parlamento de Navarra reclama la inadmisión de Israel en los Juegos Olímpicos de 2024

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción de Contigo-Zurekin en la que se insta al Gobierno de España a que solicite al Comité Olímpico Español, para que a su vez traslade al Comité Olímpico Internacional, la inadmisión de Israel en los Juegos Olímpicos de 2024.

La moción ha contado con el apoyo de Contigo-Zurekin, EH Bildu y Geroa Bai, la abstención de UPN -a excepción del parlamentario Iñaki Iriarte, que ha votado a favor- y PSN, y el rechazo de PPN y Vox.

En concreto, se exige la no admisión de la delegación de deportistas y personal oficial del Estado de Israel a los Juegos Olímpicos de Verano, a los Juegos Paralímpicos y a los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2024 "mientras el Estado de Israel continúe con su agresión militar sobre la población de Gaza".

En defensa de la moción, el parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha afirmado que se han realizado "incontables llamadas a la paz y al cumplimiento del derecho internacional humanitario". "Creemos que este Parlamento, el Gobierno del Estado y el Comité Olímpico Internacional pueden sumarse, atendiendo a los valores de paz de los Juegos Olímpicos de la antigüedad y de la era moderna, tal y como vienen recogidos en la Carta Olímpica", ha dicho.

Javier Esparza, de UPN, ha afirmado que, si bien "compartimos el análisis" que se hace en la moción, el Comité Olímpico Español "es una entidad privada" y "ni esta Cámara ni ningún gobierno tiene ninguna competencia sobre una entidad que es privada". "Creo con franqueza que este acuerdo, compartiendo el análisis, no nos corresponde hacerlo a nosotros. Para nosotros es muy importante no entrometernos en decisiones de entidades privadas", ha apuntado, tras añadir que "estar por la paz en Palestina no es aprobar o no aprobar esta moción".

Desde el PSN, Ibai Crespo ha considerado que "la intención de Contigo-Zurekin al traer esta moción es poner el foco en la defensa de los derechos humanos en Palestina" y "eso lo compartimos". "Pero también creo que esta fórmula no es la acertada, porque puede diluir el tema y dar pie a convertir una dramática situación en Palestina en 'mociones croqueta'", ha subrayado, tras añadir que "hay tantos eventos internacionales que nada conseguiríamos si por cada uno de ellos presentáramos una moción".

En nombre de EH Bildu, Mikel Zabaleta ha considerado que la moción "tiene que ver con el deporte pero, sobre todo, tiene que ver con la naturaleza humana". "EH Bildu también denuncia el genocidio, también reivindica un alto el fuego permanente y la paz, también reivindica el reconocimiento de Palestina como Estado, y compartimos los motivos y las propuestas que figuran en la moción", ha señalado, tras dar paso a un vídeo de figuras del mundo del deporte en apoyo a Palestina.

Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha afirmado que permitir a Israel participar en los Juegos Olímpicos "sin ningún tipo de sanción atenta contra todo principio moral y ético que pretenden transmitir estos juegos deportivos". "Mientras el Estado de Israel continúe con su agresión sobre la población de Gaza, solicitamos que se apliquen las medidas que se han adoptado para el resto de países por parte del Comité Olímpico Internacional", ha apuntado.

Por parte del PPN, Irene Royo ha considerado que "impedir que un país participe va en contra, a veces, de los fundamentos del movimiento olímpico y de los principios que defiende" y que esta prohibición, en otras ocasiones, solo ha servido "para castigar a los atletas que pueden ser además, unas víctimas de las políticas de su país".

Emilio Jiménez, de Vox, ha remarcado que la moción, "aparte de confundir churras con merinas, es un canto a la injusticia, a la insolidaridad, a la confusión, a la parcialidad, y entendemos que incluso a la falta de humanidad". "Condenan el asedio de Israel, pero no condenan a Hamás, olvidando la agresión inicial", ha criticado, para a continuación reivindicar que "no se puede coger el deporte como ariete, como política".