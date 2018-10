El Parlamento rechaza que el Gobierno foral se encargue de elaborar una nueva ley de víctimas de extrema derecha

Publicado 20/09/2018 14:49:36 CET

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por el PSN por la que se proponía que el Ejecutivo foral se encargara de elaborar un nuevo proyecto de ley sobre reparación de víctimas provocadas por actos de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, después de que el Tribunal Constitucional anulara el grueso de la ley foral aprobada por el Parlamento de Navarra en 2015.

Tampoco ha prosperado otro punto de la moción por el que se instaba al Gobierno de Navarra a que ese nuevo proyecto se elaborara "bajo los principios de no justificar ni equiparar unas violencias con otras y que se dirija a fortalecer los principios éticos y democráticos de nuestra sociedad, y principalmente que sea una ley dirigida a fomentar la convivencia, sin generar frentismos".

La moción ha contado con el voto en contra de todos los grupos de la Cámara, excepto I-E que se ha abstenido. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra han presentado una enmienda para proponer que fuera el Parlamento el que asumiera la iniciativa legislativa, pero el PSN no ha aceptado introducir este cambio.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha afirmado que, tras la sentencia del TC, "en Navarra nos encontramos ante un vacío legal" para el "reconocimiento y reparación de determinadas víctimas que han visto vulnerados sus derechos humanos". "El PSN no niega que existan víctimas cuyos derechos humanos han sido denegados y como comunidad tenemos que dotarles de un instrumento a través del cual sean reconocidas y reparadas", ha señalado, para justificar la moción.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha asegurado que la ley anulada por el TC "estaba mal hecha, a sabiendas, con advertencias constantes" y ha criticado además que "en nombre de esta ley anulada el Gobierno organizó un homenaje en el que se incluía a familiares del miembro de ETA Mikel Castillo". Así, ha rechazado la moción, por su "desconfianza absoluta y justificada en la intención y el uso partidario en contra de los más elementales sustentos de la democracia que hace este Gobierno".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha mostrado su "extrañeza" por la moción, ya que "en vez de ponerse a trabajar en una nueva proposición de ley, el PSN abandona la tarea e insta al Gobierno de Navarra a elaborar un proyecto de ley que además respete los criterios señalados por el TC". También ha expresado su "indignación" porque el PSN hable de "no justificar ni equiparar unas violencias con otras", algo que Koldo Martínez ha considerado como "un retroceso democrático en la reparación de víctimas provocados por actos de grupos de extrema derecha".

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha defendido la enmienda para que la iniciativa de elaborar la ley parta del Parlamento y ha señalado que "no le damos legitimidad política al TC para que pueda decir sobre qué puede decidir el Parlamento de Navarra, pero eso no quiere decir que no tengamos que buscar vías efectivas para el reconocimiento de estas víctimas".

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha discrepado de la postura del PSN de "no equiparar" a víctimas y ha considerado que "todo el dolor de las víctimas tiene que ser reconocido por igual, porque independientemente de quien sea el victimario o la víctima, toda persona tiene derecho a la verdad, a la justicia o la reparación". Además, ha afirmado que la sentencia del TC es "una clara injerencia en las competencias de Navarra".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que si a Laura Pérez "no le valen las leyes de este país, pues fuera de la democracia y fuera de las instituciones". "Sean consecuentes. A Bildu no le vale el Tribunal Constitucional, pues largo de aquí. Yo no les voy a echar, ahora, si pudiera, otra cosa sería. No creen en el Estado de Derecho, ¿pues qué hacen ahí sentados?", ha indicado, para mostrar su "preocupación" por que el PSN haya presentado esta moción. "No sé dónde quieren llegar con esta ley tirada por el TC", ha afirmado.

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha recordado que su grupo fue impulsor de esta ley la pasada legislatura porque "era necesaria para completar un cuerpo normativo foral destinado a reparar a víctimas reales de una violencia injusta" y ha asegurado que, una vez conocida la sentencia del TC, "vamos a seguir trabajando en el Parlamento para que podamos tener una nueva ley foral que ampare a estas víctimas antes de que termine la legislatura".