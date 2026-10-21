La parte navarra de la Junta de Transferencias avala el acuerdo para que la Comunidad asuma la competencia en I+D+i

Reunión de la parte navarra de la Junta de Transferencias. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La representación navarra de la Junta de Transferencias ha avalado este miércoles el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España para que la Comunidad foral asuma la competencia en materia de Investigación y Desarrollo Científico y Técnico e Innovación (I+D+i), con el voto a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención del PP y el voto en contra del representante de Vox. De este modo, se abre paso a la ratificación final de este acuerdo por parte de la Junta de Transferencias Navarra-Estado, que tendrá lugar en una reunión prevista para el próximo lunes, 26 de octubre, en Pamplona.

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha presidido el encuentro celebrado en el Palacio de Navarra, que por parte del Gobierno foral ha contado con la presencia de la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García; el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiain; el director gerente de la Hacienda Foral, Óscar Martínez de Bujanda; la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez; el director del Servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración, Luis Eslava; y la secretaria de la Junta de Transferencias por la Comunidad Foral, Idoya Tajadura.

Por parte de las formaciones políticas, han participado Cristina Ibarrola (UPN), Ainhoa Unzu (PSN), Laura Aznal (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Javier García (PP), Begoña Alfaro (Contigo-Zurekin) y Emilio Jiménez (Vox).

En una rueda de prensa celebrada posteriormente, el vicepresidente Remírez ha "agradecido" la "buena disposición" mostrada por la mayor parte de los grupos políticos navarros a la hora de aceptar las bases acordadas con el Gobierno de España para ejecutar esta transferencia.

Este traspaso supone un nuevo avance en autogobierno, en ejecución del artículo 44 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que atribuye a la Comunidad Foral la competencia exclusiva en materia de investigación científica y técnica, sin perjuicio de las facultades de fomento y coordinación general que corresponden al Estado.

Con este paso y tras ser ratificada, el próximo lunes, por la Junta de Transferencias Navarra-Estado, el traspaso deberá aprobarse en el Consejo de Ministros en forma de Real Decreto y entrará en vigor una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de Navarra (BON), previsiblemente durante el último trimestre del año, tal como anunció recientemente la presidenta de Navarra, María Chivite.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha destacado que "será la quinta transferencia que se realiza desde 2021 tras las nuevas funciones asumidas de tráfico, sanidad penitenciaria, gestión del ingreso mínimo vital y de la parte navarra de la AP-68". "Todos ellos, avances en autogobierno, pensados para mejorar la vida de los navarros y navarras y acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones", ha dicho.

Según ha explicado, en materia en I+D+i "se abre ahora un periodo en el que nos corresponde asumir por completo esta competencia". "Navarra ya ha venido trabajando y siendo líder a través de sus centros y empresas, y lo seguirá haciendo", ha dicho, para precisar que "el valor del traspaso se ha cifrado en torno a los 13.300.000 euros, según el índice de imputación aplicado a las partidas del Ministerio de Ciencia e Innovación Universidades, que asume ahora la Comunidad foral".

"Este traspaso será, sin duda, un estímulo para el ecosistema navarro de innovación, reunido en el SINAIDI, que esperamos se mantenga en su evolución, escalando posiciones a nivel estatal y también europeo", ha concluido Remírez.