El pensador alemán Jürgen Habermas, premio Brunet 2008, por su compromiso en la defensa moral de los derechos humanos

El jurado del Premio Internacional Brunet 2008 pro Derechos Humanos ha concedido el galardón al pensador, sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas, por su compromiso moral en la defensa de la justicia y los derechos humanos. La candidatura del profesor Habermas fue presentada por la doctora Marta Rodríguez Fouz, del Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra.

El anuncio se realizó esta mañana en el Rectorado de la Universidad Pública de Navarra, en un acto en el que estuvieron presentes los profesores Alberto Pérez Calvo y Patricio Hernández, vicepresidente y secretario del jurado, respectivamente.

El profesor Habermas cuenta con otros prestigiosos premios, entre los que cabe citar: el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (2003), los premios Hegel (1974), Sigmund Freud (1976), Adorno (1980). Es Miembro de la Academia Alemana de la Lengua y "doctor honoris causa" por la universidades de Jerusalén, Buenos Aires, Hamburgo, Utrecht, Evanston, Atenas, Tel Aviv y de la New School for Social Research de New York.

En este año, en el que se cumplen los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el jurado del Premio Jaime Brunet desea resaltar la figura de un pensador y profesor universitario que ha propugnado, a lo largo de su trayectoria científica, "una racionalidad comunicativa orientada hacia el entendimiento mutuo y la búsqueda del mejor argumento, como base legítima de la voluntad de los sujetos".

Aboga para ello, expuso la Universidad Pública, por un contexto democrático, como modelo de organización de la vida política, en el que los ciudadanos formados participan, debaten y dialogan sobre distintas alternativas.

El jurado quiere subrayar también el "optimismo democrático" de Habermas para quien la universalidad de las normas, aunque sea en potencia, es garantía formal para el cumplimiento de la justicia. Se valora especialmente su apuesta por un desarrollo simultáneo de la inteligencia moral junto con la inteligencia tecnológica e instrumental, que implica la formación de ciudadanos maduros y autónomos dispuestos a poner en entredicho sus convicciones más firmes y a aceptar el resultado de la discusión democrática. Según señala, "frente a la perpetuación de identificaciones colectivas nacionales, que se afirman en la defensa de una verdad narrativa tradicional o mítica, Habermas promueve un nuevo paradigma de participación ciudadana que se basa en el diálogo razonado en busca del entendimiento entre todos los seres humanos". "Un espacio abierto de diálogo con la posibilidad de que comparezcan nuevos argumentos que mejoren pautas sancionadas con anterioridad", añade. El jurado considera importante resaltar en estos momentos "la apuesta de Jürgen Habermas por la participación política de los ciudadanos en un modelo de convivencia basada en el respeto a los procedimientos discursivos que dan validez normativa a la ley fundamental del constitucionalismo reciente, aquel que adopta y asimila la carta de los derechos universales del hombre".

Según el acta, "en este nuevo siglo en el que el terrorismo amenazante y ejecutor se erige en protagonista de la escena pública y obtiene una respuesta no siempre ajustada a los valores de la justicia, los principios morales de Habermas cobran una importancia capital", que el jurado del Premio Jaime Brunet desea poner de relieve con la concesión de este premio.

PERFIL DE JÜRGEN HABERMAS

Jürgen Habermas (Dusseldorf, 1929) es uno de los pensadores más importantes de la filosofía de la última parte del siglo XX e inicios del XXI. Forma parte de la Escuela de Francfort y es uno de los principales representantes de la Teoría Crítica. De 1956 a 1959 fue ayudante y colaborador de Adorno en el Instituto de Sociología de Fráncfort del Meno. En 1961 defendió su habilitación, centrada en el concepto de lo público (Öffentlichkeit).

Entre 1964 y 1971 ejerció como profesor en la Universidad de Fránkfurt, y se convirtió en uno de los principales representantes de la Teoría Crítica. De 1971 a 1983 se desempeñó como director en el Instituto Max Planck para la "investigación de las condiciones de vida del mundo técnico-científico".

En 1981 publicó su monumental obra "Teoría de la acción comunicativa". Es una obra sociológica, una teoría global de la sociedad: el origen, la evolución y las patologías de la sociedad. Desde 1981 en adelante su interés se centró en la filosofía práctica: moral, ética, derecho y justicia. En "Conciencia moral y acción comunicativa" y en "Moralidad y ética", de 1986, intenta fundamentar una ética en un universalismo normativo y afrontar así el escepticismo de nuestro tiempo.

LA FUNDACIÓN Y EL PREMIO JAIME BRUNET

La Fundación Jaime Brunet es una fundación cultural privada, de interés social y carácter permanente, cuyos fines son el fomento del respeto a la dignidad humana, a las libertades fundamentales y a los derechos humanos, así como la erradicación de situaciones y tratos inhumanos o degradantes. La Fundación promociona actividades dirigidas a tal objeto y estudios relacionados con el respeto a tales valores.

En concreto, y entre otras actividades, convoca el premio Jaime Brunet Romero con el fin de distinguir bien un trabajo científico; bien un trabajo literario o audiovisual; bien una trayectoria de una persona o institución que haya destacado en la promoción de los derechos humanos.