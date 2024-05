El Plan Foral de Mejora de las competencias lectoras comenzará el curso 2024/2025 para alumnado de 3º y 4º de ESO

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha dado a conocer a los centros educativos el avance del Plan de mejora de las competencias lectoras que entrará en marcha en el curso 2024-2025 comenzando por el alumnado de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria.

Liderado por un grupo de expertos, el Plan se desplegará en los centros educativos de Secundaria a través de la figura de ocho tutores, profesoras y profesores de los departamentos de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Vasca y Literatura, que actuarán de coordinadores generales con los diferentes centros educativos para la implementación de las medidas de refuerzo de la comprensión lectora. Para facilitar su tarea, los tutores dispondrán de una reducción de media jornada, que ya ha sido comunicada a los centros.

La formación específica de estos tutores y tutoras de cara al Plan se va a realizar de inmediato con el objetivo de que esté realizada antes del final del presente curso 2023/2024. Entre el equipo de expertos cabe destacar la presencia de representantes de la Sección de Evaluación del Servicio de Inspección del Departamento de Educación, que estará representada por Rosa Jimeno, así como la presencia del director del IES Navarro Villoslada, Gabriel Rubio, ha informado en un comunicado el Ejecutivo foral.

En cada centro de Secundaria habrá, a su vez, una persona coordinadora para la implementación del plan de mejora de las competencias lectoras, que dispondrá de una reducción horaria de dos horas para atender esta tarea. Estos aproximadamente 50 coordinadores trabajarán con los equipos responsables del plan de lectura de su centro, entre los que habrá representantes de todas las materias, "dado que la comprensión lectora es la herramienta fundamental de acceso a cualquier conocimiento". Tanto los coordinadores de cada centro como el profesorado de todas las áreas recibirán formación específica relativa al Plan y elaborarán materiales de su área de conocimiento para la comprensión lectora.

El calendario previsto es comenzar por el alumnado de 3º y 4º de ESO a partir del próximo curso 2024-2025, e ir desplegando progresivamente las medidas de refuerzo hasta alcanzar a la totalidad de las etapas de la educación básica.

La Comunidad Foral de Navarra participó por primera vez con una muestra representativa en el Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión Lectora PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement) cuyas pruebas se llevaron a cabo en la primavera de 2021.

Además, los resultados del Programa para la Evaluación internacional de los alumnos PISA 2022, conocidos en diciembre de 2023, "pusieron de manifiesto que las puntuaciones medias estimadas obtenidas en Navarra en la competencia lectora estaban por encima tanto de la UE, como de la OCDE y de España en un contexto de caída generalizada de las puntuaciones que fue menor en Navarra". No obstante, la puntuación media estimada obtenida en la comunidad en competencia lectora fue de 477,85 puntos, superior a la puntuación obtenida en la edición anterior PISA 2018, pero 36 puntos inferior a la obtenida en la edición de 2015.

El Departamento de Educación, en su valoración del informe PISA 2022 relativo a Navarra, ya destacó que "se trata de una evaluación externa reconocida que proporciona datos relevantes pero parciales". Educación actúa en diferentes aspectos que están enfocados a "seguir mejorando las competencias matemáticas, científicas y lectoras del alumnado. Se continúa incrementando los recursos personales especializados".

"En todo caso, en este contexto, por primera vez, y siendo una excepción en la tónica general de las Comunidades Autónomas de España, las puntuaciones medias obtenidas en competencia lectora por el alumnado de origen migrante en la Comunidad Foral de Navarra ya no son significativas en sus diferencias con las del resto del alumnado navarro", ha destacado el Gobierno de Navarra.