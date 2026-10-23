La plantación de una encina simboliza la colocación de la primera piedra del edificio Bioma de la Universidad de Navarra

Imagen del acto - EUROPA PRESS

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantación de una encina ha simbolizado este viernes la colocación de la primera piedra del edificio Bioma de la Universidad de Navarra, que se construye frente al Cima y al edificio de Acunsa y que aglutinará docencia, investigación y divulgación de la ciencia.

Al acto han asistido la presidenta de Navarra, María Chivite; el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu; el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; y otros representantes de instituciones, empresas y donantes que han contribuido a la financiación del proyecto, cuyo autor, el arquitecto Patxi Mangado, también ha estado presente.

El acto se ha materializado con la plantación de una encina, junto a la que se ha enterrado una "cápsula del tiempo". En su intervención, Iraburu ha señalado que Bioma "quiere ser un lugar de encuentro, un foro, un ágora, un espacio en el que empresas, instituciones, administraciones públicas, ciudadanía, nos encontremos en torno al medio ambiente". "Y nos encontremos para debatir, para explorar, para aprender, para investigar", ha dicho.

Según ha añadido, "queremos también que Bioma sea un gran altavoz, un altavoz que nos ayude a acercar esa realidad que tanto amamos, el medio ambiente, la ciencia, la naturaleza, a la ciudadanía". "Me gusta pensar que la Universidad de Navarra está, como un árbol, enraizado en nuestra tierra. Este proyecto no es casual que esté en Navarra y que sea para Navarra, enraizada en nuestra tierra, y abierta al mundo", ha apuntado.

Este proyecto, ha remarcado, "nos habla de grandeza, de ánimo, de capacidad de iniciar cosas que seguramente no acabaremos de ver en toda su dimensión, en toda su magnitud, pero que nos proyectan hacia el futuro, hacia el compromiso que tenemos con esas generaciones que ya están aquí, algunas, nuestros jóvenes estudiantes, y las que vendrán. "Todo esto es Bioma", ha subrayado.

CENTRO BIOMA

El Centro Bioma es un espacio dedicado a la docencia, a la investigación, especialmente la desarrollada por el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente BIOMA; y a la comunicación y divulgación de la ciencia a través del Museo de Ciencias. Albergará, además, las instalaciones de Innovation Factory, el centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Navarra.

Diseñado por el arquitecto Patxi Mangado, el edificio cuenta con una superficie de 20.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas (dos sótanos, planta baja, primera y segunda).

Construcciones VDR es la empresa adjudicataria de los trabajos de construcción, con un presupuesto de 45 millones de euros. Las obras comenzaron a principios de este año con un plazo de ejecución de 28-30 meses.

En el acto ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado el profesor y director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, Ignacio López-Goñi, la investigadora del Instituto de Biodiversidad y Medio ambiente de la Universidad de Navarra BIOMA y vicedecana de la Facultad de Ciencias, Inmaculada Pascual, y la estudiante de último curso de Bioquímica Iria Rodríguez.

UNA ENCINA Y UNA CÁPSULA DEL TIEMPO

Tras el coloquio, en lugar de colocar la "primera piedra" se ha plantado "el primer árbol": una encina de 1,5 metros de altura que crecerá junto al edificio. Una vez concluidas las obras, el ejemplar, ahora en una maceta, se trasplantará a uno de los jardines interiores del centro.

Según se ha explicado, la elección de esta especie, por parte de los investigadores del Instituto Bioma, "no es casualidad: aúna simbolismo ambiental, identidad territorial y rigor científico". Además, se ha preparado una "cápsula del tiempo" que se ha depositado en la misma maceta de la encina.

Ignacio López-Goñi, Iria Rodríguez e Inmaculada Pascual han introducido en ella un objeto representativo de este 2026 que han estimado quedará obsoleto en 2076: unas gafas que se utilizaron para ver el eclipse del 12 de agosto en una actividad del Museo de Ciencias, los planes de estudios de la Facultad de Ciencias y un utensilio de laboratorio.

Patxi Mangado ha depositado en la misma cápsula un plano del edificio. La rectora María Iraburu, la presidenta María Chivite, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el secretario general de la Universidad, Jesús Mari Ezponda, han firmado el "acta de la primera piedra", que también se ha introducido en la cápsula, junto a dos ejemplares del día de los periódicos Diario de Navarra y Diario de Noticias.

DONACIONES POR VALOR DE 26,1 MILLONES DE EUROS

A fecha de hoy, las donaciones han alcanzado los 26,1 millones (20,6 firmados y 5,5 comprometidos). Entre las empresas que han colaborado hasta la fecha figuran: Gobierno de España Gobierno de Navarra, Atlantic Copper, Koral, Balearia, BBVA, Campus Home, Corporación Hijos de Rivera, Grupo Elecnor, Endesa, Fundación 'la Caixa', Fundación Loro Parque, Grupo Logístico Sesé, Grupo Reifs, Grupo Ubesol, Laboral Kutxa, Laboratorios RNB, Mascato, Cementos Molins, Telefónica, Torreal, Megasa y Grupo Enhol.

Además, apoyan y colaboran con la actividad del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra: la Fundación Caja Navarra, como principal colaborador, ACUNSA Seguros de Salud, FECYT Innovación, Fundación LILLY, Fundación SACYR y Laboral Kutxa.

Y la Fundación Sanitas, Cinfa, Timac Agro y Viscofan apoyan la investigación del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente BIOMA.