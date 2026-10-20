La plaza de Félix Huarte, en Iturrama, tendrá el próximo año un nuevo parque infantil

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro y renovación del parque infantil situado en la plaza Félix Huarte, en el barrio de Iturrama.

Los trabajos consisten en la sustitución y renovación de los juegos infantiles y el pavimento de seguridad del área infantil, destinada a niños en edades comprendidas entre 2 y 12 años.

La propuesta contempla dos estructuras principales y está acompañada de otros elementos de juego para diferentes rangos de edad. La empresa adjudicataria es SUMALIM SL, por importe de 183.999,71 euros, con un plazo de ejecución de 12 semanas.

La propuesta incorpora como elemento principal una torre de juegos doble de gran altura, que permite introducir "mayores niveles de reto y desafío", especialmente para los usuarios de mayor edad, y genera recorridos de juego y posibilidades de utilización diferentes a las de las estructuras convencionales.

La propuesta se complementa con una estructura accesible destinada a las personas usuarias más pequeñas y con numerosos elementos auxiliares, entre ellos balancines, elementos de equilibrio, columpios y paneles sensoriales.

El proyecto incorpora estructuras específicas de trepa y escalada, entre las que destacan un rocódromo y una estructura de trepa en forma de esfera, "ampliando las posibilidades de actividad física y desafío".

El contrato, que ofrecía propuesta libre en cuanto a diseño, configuración y estética, busca que "la experiencia de juego en el parque fomente la actividad física al aire libre, la exploración, la creatividad, la interacción social y el juego inclusivo".