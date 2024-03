El pleno del Parlamento de Navarra rechaza la exhibición de fotos de miembros de ETA en la Korrika

PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por Vox, reemplazada por una enmienda de sustitución de UPN, para rechazar "la recurrente exhibición de fotos de miembros condenados de ETA por parte de particulares durante la celebración de la Korrika", considerando que, "además de constituir una humillación para sus víctimas directas, supone una humillación intolerable al conjunto de la sociedad navarra que padeció la violencia terrorista".

Este apartado de la moción ha contado con el apoyo de UPN, PSN PPN y Vox, mientras que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.

No ha prosperado un segundo punto que instaba al Gobierno de Navarra a trabajar con AEK, organizadora de la Korrika, "a fin de conseguir el compromiso público de ésta última en la erradicación de tales conductas y a condicionar sus ayudas a dicho compromiso". "En caso de no lograrse éste, el Parlamento retirará su ayuda a la Korrika", proponía. El PSN ha votado en contra de este punto, al igual que han hecho EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, por lo que no ha sido aprobado. UPN, PPN y Vox han votado a favor.

Sí ha prosperado el tercer y último apartado de la moción, por la que el Parlamento foral declarara el euskera "como patrimonio cultural colectivo de Navarra" y rechaza "su apropiación y manipulación por parte de cualquier sector u organización política". Al igual que en el primer punto, UPN, PSN, PPN y Vox han votado a favor, y el resto, en contra.

El texto original de Vox proponía "no colaborar más con la carrera Korrika y no financiarla con dinero público", pero ha sido sustituido por las enmienda de UPN, que ha aceptado la formación proponente de la moción.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha afirmado que "a pesar de que aparentemente la Korrika es una carrera para promocionar el euskera, se ha convertido en un acto donde constantemente se enaltece a los asesinos de la organización terrorista ETA, humillando así a las víctimas y al resto de los navarros que de una forma u otra hemos tenido que padecer los años de horror de ETA".

El parlamentario de UPN Iñaki Iriarte ha explicado que "nuestro problema no es que AEK tenga un sesgo nacionalista abertzale" sino que "la organización permita año tras año que aparezcan fotos de asesinos en la celebración de la Korrika y que AEK no sea capaz de decir públicamente a quienes hacen eso que no lo hagan, que se queden en casa, que no mezclen la cultura vasca con ese atajo de fanáticos que eran y son los militantes de ETA, cobardes, matones, que solo sabían asesinar por la espalda o a distancia, a menudo a civiles desarmados y a sus propios vecinos".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha explicado que la postura de su grupo es de "sí a la promoción del euskera como lengua propia de Navarra y no a la utilización de una lengua para humillar a las víctimas".

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "es preocupante la deriva institucional que están llevando esta Cámara y otras Administraciones públicas al financiar con dinero de todos los navarros actos en los que se homenajea al terrorismo de ETA". "Rechazamos de manera categórica la instrumentalización política del euskera y exigimos que se respete el dolor de las víctimas así como la neutralidad política de las instituciones públicas", ha señalado.

EH Bildu, PSN y Contigo-Zurekin no han intervenido en el debate.