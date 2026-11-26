PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población residente en Navarra a 1 de enero de 2026 es de 689.970 habitantes, lo que supone incremento del 0,9% respecto al año anterior, 6.116 personas más, según los datos del Censo de Población, ha informado el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Casi 14 de cada 100 personas tienen menos de 15 años y 21 de cada 100 tienen 65 o más. Entre los hombres hay un porcentaje algo mayor de personas menores de 15 años; 14% frente a 13% entre las mujeres, mientras que entre la población de 65 años o más, las mujeres superan a los hombres en 4,1 puntos porcentuales.

La edad media de la población navarra es de 44,4 años, 0,2 años superior al año anterior, siendo la de las mujeres de 45,6 años y la de los hombres de 43,2 años.

NACIONALIDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO

Un total de 596.078 personas tienen nacionalidad española (86,4%) y 93.892 extranjera (13,6%). La población extranjera ha crecido un 4,3% en el último año, mientras que la de nacionalidad española un 0,4%.

La población con nacionalidad de algún país de África es la que más aumenta con respecto al año anterior, tanto en términos relativos (7,2%), como en términos absolutos (1.947 personas), debido principalmente al incremento de personas con nacionalidad marroquí, argelina y maliense.

Le sigue la población con nacionalidad de algún país de América, que crece un 5,3% (1.791 personas), debido principalmente al incremento de personas con nacionalidad colombiana, peruana y venezolana, según recoge el Censo.

La población con nacionalidad de algún país de Europa, incluyendo España, aumenta en 2.106 personas (0,3%). Y aunque la población apátrida o con nacionalidad de algún país de Asia o de Oceanía aumenta relativamente un 6,3%, en términos absolutos el aumento es de 272 personas en su conjunto.

El 64,4% de la población de Navarra ha nacido en la Comunidad foral, mientras que un 14,8% procede de otras comunidades autónomas y el 20,8% de otro país.

Entre la población menor de 50 años, el porcentaje de nacidos en el extranjero es el 26,8%, mientras que entre la población de 50 o más años se sitúa en el 13%.

MUNICIPIOS Y TAMAÑO POBLACIONAL

Navarra tiene un total de 272 municipios que, clasificados según su población resultan con tamaños muy dispares: 151 tienen menos de 501 habitantes y agrupan el 4% de la población, 60 tienen entre 501 y 2.000 habitantes y en ellos reside el 8,7% de la población y 39 tienen entre 2.001 y 5.000 habitantes contabilizando el 18% de residentes. El resto de municipios tiene más de 5.000 habitantes y en ellos reside el 69,3% de la población.

Los municipios con población más joven son los que tienen entre 20.001 y 50.000 habitantes con una edad media de 42,5 años, comprenden Burlada, Valle de Egüés, Barañáin y Tudela. En la situación contraria están los municipios de menos de 101 habitantes que presentan una edad media de 55 años, siendo Castillonuevo, Azuelo y Orbara los casos más extremos con edades medias máximas.