Podemos pide que se escuche al profesorado y familias del colegio de Castejón y se elimine el PAI en este centro

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha destacado que "el Departamento de Educación tiene que escuchar al profesorado y a las familias del colegio público Dos de Mayo de Castejón y eliminar el PAI".

"Este programa ahora mismo sólo está generando dificultades y una merma en la calidad del alumnado que está provocando, a su vez, un importante retraso educativo que no podemos permitir", ha asegurado.

Aznárez ha destacado que "un porcentaje alto de alumnado no conoce el castellano, lo que dificulta muchísimo incluir otro idioma más. Y la prueba está en que, tras una clase de inglés, se tenga que dar otra en castellano explicando el mismo contenido porque los niños y niñas no han entendido nada". "Está claro que pedagógicamente el PAI no es viable en este centro porque ahora mismo el trabajo de inmersión debe ser con el castellano", ha remarcado.

Con respecto al requisito que plantea Educación de asegurar la continuidad del PAI a quienes ya lo han iniciado para que puedan concluirlo, Aznárez ha considerado "que no tiene ningún sentido porque precisamente familias y profesorado están denunciando las dificultades que está pasando el alumnado actual, que estaría obligado a seguir estudiando en inglés".

"No estamos ante una conflicto político, en este caso prima el bienestar y el derecho de los niños y niñas de este colegio a recibir una educación adecuada y de calidad", ha remarcado la parlamentaria de Podemos, que ha solicitado que "el programa PAI sea eliminado, tal y como lo está solicitando la comunidad educativa"..